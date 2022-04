Novo saque do FGTS: Quem tem carteira assinada poderá resgatar até R$ 1 mil

O recém anunciado saque extraordinário do FGTS (Fundo de Garantia do Tempo de Serviço) faz parte de um conjunto de medidas criadas pelo Governo Federal para estimular a economia do país, uma vez que estamos passando por uma crise financeira.

A iniciativa deve ser liberada para mais de 40 milhões de trabalhadores, quantidade de pessoas que tem saldo positivo no Fundo de Garantia. Cada cidadão poderá resgatar até R$ 1 mil das suas contas. Porém, se houver um valor menor o mesmo será concedido.

O FGTS é uma poupança de direito de todo trabalhador que atua com carteira assinada criada com depósitos mensais realizados pelo empregador. No entanto, tais valores só podem ser resgatados em casos estabelecidos em lei, a ressaltar a atual medida extraordinária.

Logo, quem está trabalhando com registro na carteira atualmente poderá realizar o saque. Isso porque, os valores poderão ser retirados tanto das contas ativas (emprego atual), quanto das inativas (empregos antigos).

Calendário do novo saque do FGTS

A Caixa Econômica Federal será o banco responsável por liberar os recursos nas contas dos trabalhadores via Caixa Tem. Os saques seguirão a ordem do mês de aniversário:

Nascidos em janeiro: 20 de abril;

Nascidos em fevereiro: 30 de abril;

Nascidos em março: 04 de maio;

Nascidos em abril: 11 de maio;

Nascidos em maio: 14 de maio;

Nascidos em junho: 18 de maio;

Nascidos em julho: 21 de abril;

Nascidos em agosto: 25 de abril;

Nascidos em setembro: 28 de abril;

Nascidos em outubro: 1º de junho;

Nascidos em novembro: 08 de junho;

Nascidos em dezembro: 15 de junho.

É importante salientar que o resgate será facultativo, ou seja, o trabalhador vai decidir se quer ou não participar da iniciativa. Assim, quem não quiser sacar os valores poderão solicitar a devolução às contas do FGTS.

Onde sacar o FGTS?

Quem tem conta na Caixa Econômica, poderá sacar os R$ 1 mil nas agências da instituição, nas casas lotéricas, terminais de autoatendimento e correspondentes Caixa Aqui. Caso não seja um correntista, terá uma conta aberta no Caixa Tem onde será depositado o valor.

Por meio do aplicativo é possível movimentar o dinheiro facilmente, inclusive transferir via PIX. Para aqueles que desejarem sacar o dinheiro em espécie, pode optar pelo resgate sem cartão. Veja o passo a passo:

No caixa eletrônico, toque no botão “Entra” do teclado; Em seguida, clique no botão “Saque FGTS”; Depois disso, digite o número do seu CPF e clique no botão “Confirmar”; Feito isto, digite o código de 6 dígitos gerado no Caixa Tem; Na sequência, aperte o botão “Confirmar”; Em seguida, escolha um valor para saque e aperte o botão “Entra”. Por fim, aguarde a liberação das cédulas.