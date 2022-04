Novo saque do FGTS será liberado depois do feriado da páscoa, diz Caixa

O feriado da Páscoa está se aproximando, mas a Caixa Econômica Federal já está de olho no que acontecerá depois deste período. De acordo com o banco, o calendário de liberações da nova rodada do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) já está pronto e pode ser consultado por qualquer cidadão.

O banco explica que o saque permitirá que os cidadãos retirem até R$ 1000 do fundo do FGTS. O calendário oficial de pagamentos começa no dia 20 de abril, mas deve se estender até o dia 20 de junho. Isso quer dizer que apenas uma parte dos usuários conseguirá pegar o dinheiro logo depois do período da Páscoa neste ano.

O Governo explica que as liberações dessa quantia ocorrerão de acordo com o mês de aniversário de cada um. De modo que quem nasceu nos primeiros meses do ano terá a possibilidade de retirada do saldo mais cedo. Pela mesma lógica, quem nasceu mais para o final do ano, terá que esperar mais um pouco .

Quem nasceu em janeiro, por exemplo, poderá sacar o dinheiro do FGTS já neste próximo dia 20 de abril. Quem faz aniversário em fevereiro, por outro lado, poderá fazer o saque a partir do dia 30 de abril. Temos, portanto, um intervalo de 10 dias entre uma liberação e outra. São informações do próprio calendário oficial.

A Caixa explica que depois do feriado de Páscoa, haverá ainda o feriado do dia de Tiradentes, no dia 21 de abril. De toda forma, o cidadão pode pegar o dinheiro neste dia através FGTS Digital. Trata-se de um sistema criado neste ano pela própria Caixa para facilitar a vida de quem precisa usar a quantia.

O calendário

Mês de nascimento Data de depósito

Janeiro 20 de abril (quarta)

Fevereiro 30 de abril (sábado)

Março 4 de maio (quarta)

Abril 11 de maio (quarta)

Maio 14 de maio (sábado)

Junho 18 de maio (quarta)

Julho 21 de maio (sábado)

Agosto 25 de maio (quarta)

Setembro 28 de maio (sábado)

Outubro 1º de junho (quarta)

Novembro 8 de junho (quarta)

Dezembro 15 de junho (quarta)

Quem pode receber

O Governo Federal explica que para ter direito ao FGTS extraordinário, o trabalhador precisa primeiramente ter um saldo no Fundo. O dinheiro não pode estar bloqueado. O próprio cidadão pode verificar como está a situação da sua conta através do app oficial do programa.

A Caixa Econômica Federal estima que pouco mais de 42 milhões de pessoas podem ter acesso ao dinheiro. Entretanto, nem todas elas precisam fazer a retirada. Segundo o Governo Federal, a quantia estará disponível apenas para os cidadãos que desejarem usá-lo para qualquer fim.

O Ministério do Trabalho disse que a lógica de pagamentos obedecerá o ritmo de saída das empresas. Então eles começam liberando o dinheiro que está retido de empresas mais antigas do trabalhador. Logo depois, eles se aproximam dos dias atuais.

O Governo Federal explicou ainda que não há necessidade de realizar nenhum tipo de solicitação para receber o dinheiro. Conforme as regras gerais já publicadas, a quantia será depositada automaticamente na conta de todas as pessoas que têm direito ao benefício.