Nubank é condenado pela Justiça a indenizar vítima de fraude no app

Recentemente, o Nubank foi condenado pelo Judiciário de São Paulo, que o levou a indenizar um cliente que teve seu dinheiro depositado no banco digital roubado após ter tido o seu celular furtado.

Segundo as informações, os criminosos conseguiram acessar o aplicativo da fintech mesmo após o bloqueio do número e do aparelho junto a operadora e a fabricante. O valor roubado foi de R$ 5,1 mil, e estava na seção “Dinheiro Guardado”, do aplicativo.

Conforme o setor de marketing do Nubank, a opção é tão segura quanto usar um cofre. No entanto, mesmo diante a tantos aspectos, o banco se recusou a ressarcir a vítima quando contatada.

A instituição alega que não poderia desfazer a transação, uma vez que foi realizada com a utilização da senha pessoal do requerente, o que não comprova falha no serviço por parte da empresa.

Todavia, a juíza Tamara Hochgreb Matos deliberou contrariamente à fintech, destacando que o banco digital deveria garantir a segurança de todas as transações realizadas em seu aplicativo.

No final do processo, o Nubank teve que indenizar a vítima pelo valor da quantia perdida mais os custos da ação e os honorários dos advogados.

Nubank nega outras restituições

Essa não é a primeira vez que o banco digital é condenado por falhas na segurança de seu sistema, inclusive no que se refere a transações financeiras. Em setembro do ano passado, o Nubank teve que pagar R$ 9.550 mil em restituição a um cliente que teve o seu cartão fraudado.

Após realizar uma compra no valor de R$ 50, mais sete transações foram realizadas com o cartão da vítima sem sua autorização. Neste sentido, constatou-se também falha no dever de segurança do banco.

Isso porque, o cartão não foi perdido pelo cliente, e nem foram enviadas mensagens comunicando sobre as compras. No mais, mesmo que o Nubank não tenha culpa direta com a situação, ele ainda é responsável pela reparação dos danos diante a prestação de seus serviços.