Nubank financia US$ 650 milhões para acelerar o crescimento em outros países

O Nubank é o maior banco digital do Brasil, contando com mais de 48 milhões de clientes. Além disso, a fintech se faz presente no México e na Colômbia. Visando aumentar sua popularidade, a empresa pretende expandir seus negócios e conquistar mais clientes nesses dois países.

Para isso, o Nubank deve contar com uma linha de crédito de US$ 650 milhões em um financiamento de três anos. O empréstimo será feito em moeda local com a Morgan Stanley, Citi, Goldman Sachs e HSBC.

Segundo o Nubank, esse dinheiro deverá ser investido no desenvolvimento de novas tecnologias, bem como inovação de produtos. A intenção é que com isso, a base de clientes do banco digital aumente e a fintech consiga atrair novos talentos nessas regiões.

No México e na Colômbia o Nubank já conta com aproximadamente um milhão e meio de clientes. O financiamento pretende que o banco digital consiga se tornar líder no setor nesses países também.

“O rápido crescimento que vimos no México e na Colômbia superou nossas expectativas mais ambiciosas. Este financiamento é um reflexo da confiança que os principais investidores e acionistas têm em nosso modelo de negócios e potencial de crescimento”, disse David Vélez, CEO e fundador do Nubank.

O cartão de crédito Nubank no México

Desde março de 2020 o Nubank oferece o seu cartão de crédito no México. O produto começou a ser testado em 2019 com aproximadamente 30 mil mexicanos que se inscreveram em uma lista de espera para adquirir o cartão.

Assim como o produto oferecido no Brasil, o cartão de crédito Nubank no México não possui taxas ou complicações, além de oferecer atendimento 24h por dia, todos os dias da semana.

Para conseguir o cartão de crédito é preciso ser mexicano ou residente no país e ter mais de 18 anos. Também é necessário apresentar uma identificação oficial válida, como INE ou um documento de migração. O processo de solicitação do cartão pode ser feito em apenas três minutos, diretamente no site ou App do Nubank.

Saiba mais sobre o banco digital na Colômbia

De acordo com o Nubank, o setor bancário na Colômbia ainda é bastante concentrado, assim como no Brasil. Sendo assim, por lá apenas cinco grupos controlam aproximadamente 80% desse mercado, com um sistema bastante burocrático que dificulta muito o acesso da população a serviços financeiros. No final de 2020 o Nubank divulgou seu primeiro produto financeiro para clientes na Colômbia, o cartão de crédito sem tarifas de manutenção e 100% digital.

“Queremos levar para Colômbia o jeito Nubank de reinventar os serviços financeiros. Com tecnologia, design e um atendimento incrível a gente acredita que consegue ajudar a mudar essa realidade”, afirma o Nubank em seu blog.

“No Nu Colômbia, estamos reinventando o futuro dos serviços financeiros do país e trabalhando expressamente para nos tornarmos líderes do setor. Crescemos a um ritmo intenso e esta linha de crédito regional nos permite continuar avançando mais rapidamente em nosso objetivo de combater a burocracia para empoderar nossos clientes”, disse Catalina Bretón, Gerente Geral do Nubank Colômbia.