Nubank libera parcelamento em até 24x em compras online

Conseguir pagar compras de forma parcelada foi realmente um facilitador na vida de muitos cidadãos. Isso porque, adquirir um produto à vista pode ser impossível para muitos consumidores. Desta forma, a possibilidade de dividir em várias vezes no cartão ajuda e muito o brasileiro.

Pensando nisso, o Nubank lançou no final do último mês o NuPay. A novidade se refere a um serviço de pagamentos com cartão de crédito ou débito para o e-commerce. Com ele, os clientes podem fazer compras dentro do próprio aplicativo da fintech.

A vantagem é que há opções quanto a forma de pagamento, que pode ser através de transações, à vista, débito, ou até mesmo em 24 vezes sem juros. Além disso, a opção é mais segura, uma vez que para realizar uma compra não é necessário fornecer aos comerciantes seus dados bancários.

O Nubank

Atualmente, o Nubank é um dos maiores bancos digitais da América Latina, com mais de 50 milhões de clientes no mundo, a fintech sempre busca inovações no ambiente tecnológico.

No Brasil, a sede da instituição está localizada na capital São Paulo. Dentre os serviços oferecidos pela fintech, podemos destacar os mais famosos:

Cartão de crédito e débito (o famoso roxinho);

A NuConta (conta virtual);

Empréstimos;

Investimentos;

Conta virtual para CNPJ;

Seguros e outros.

Liberado o débito automático para pagamento de fatura

Clientes do Nubank já podem contar com a função de débito automático para o pagamento de suas faturas. A novidade foi lançada recentemente pela fintech e promete facilitar a vida dos usuários do roxinho (apelido dado ao cartão de crédito do banco digital).

Como ativar o débito automático para pagamento da fatura Nubank?

Os usuários interessados em utilizar a função do débito automático para pagar a fatura do seu cartão devem acessar o aplicativo e seguir os passos abaixo:

Na tela inicial do app, toque no ícone no canto superior esquerdo;

Selecione “Configurar Cartão”;

Ative a opção “Débito automático da fatura” e pronto!

Suas faturas serão pagas com o dinheiro depositado na sua NuConta.

O novo serviço vai processar o pagamento da conta logo pela manhã no dia do seu vencimento. Isso porque, caso ocorra algum erro o usuário poderá acessar o aplicativo do Nubank e finalizar o procedimento de forma manual.

Saldo disponível na conta

Segundo as determinações do Nubank, é importante que o cliente tenha saldo disponível para o pagamento da fatura no dia anterior ao seu vencimento. Desta forma é possível garantir a quitação da dívida sem ricos ou transtornos.

“Vale ressaltar que, caso você queira pagar antecipadamente, por meio de boleto bancário, seu débito automático será pausado, e só irá voltar no mês seguinte. Sendo assim, você mesmo vai precisar efetuar o pagamento manualmente. Como o boleto pode demorar até 3 dias úteis para ser compensado, nós pausamos o débito automático do mês para que não haja pagamento duplicado”, afirma a fintech.

Como mencionado, o recurso do débito automático será um facilitador na vida do usuário que quer garantir o pagamento das suas contas em dia, não correndo o risco de esquecer a data de vencimento e ter que lidar com juros.