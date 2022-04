Nubank lidera o ranking dos melhores bancos do Brasil

O ranking da Forbes que avalia os melhores bancos colocou o banco digital Nubank no primeiro posto em uma lista que contém até 15 instituições financeiras de nosso país. O ranking avaliou uma série de questões, desde a satisfação dos clientes, a confiança nos serviços, digitalização e a assistência financeira.

Pelo quarto ano consecutivo, o Nubank ocupa o posto de maior destaque entre as instituições financeiras. Desde a última edição, que foi avaliada em abril de 2021, o cenário econômico do país passou por vários momentos distintos. A inflação que estava em 6,76%, neste momento já passa dos 11% no acumulado dos últimos 12 meses.

Outra alteração drástica foi na Selic, que é a taxa básica de juros da economia e fixada pelo Banco Central. Essa taxa de juros saiu de 2,75% de abril de 2021, para os atuais 11,75%. Geralmente esse aumento é positivo para os bancos, permitindo com que as instituições financeiras tenham maiores spreads, momento onde elas tomam dinheiro antes de oferecer empréstimos com juros maiores.

Todos os grandes bancos do Brasil cresceram ao longo do último ano

Considerando esse cenário, os 4 maiores bancos do país (Banco do Brasil, Bradesco, Itaú e Santander) registraram juntos, o maior lucro do ano desde 2019: R$ 81,6 bilhões. O que chama a atenção é que mesmo com toda essa arrecadação, nenhum deles aparece nas cinco primeiras posições da lista, que é tomada pelos principais bancos digitais como o Nubank e Banco Inter.

Destaque para o Digio, que se tornou o mais novo integrante da lista, desbancando o Banrisul que acabou deixando a lista neste ano. Todos os indícios mostram que os bancos digitais é que vão tomar conta do mercado também para os próximos anos.

Nubank é seguido de perto pelo Banco Inter

Em 2021, o Nubank lançou o seu tão aguardado IPO em Wall Street, o que contribuiu para tornar a fintech digital a instituição financeira mais valiosa em toda a América Latina. Os seus atuais CEOs são David Vélez e Cristina Junqueira e a sede da empresa se situa na cidade de São Paulo.

Pelo segundo ano consecutivo, o Banco Inter se manteve na segunda posição do ranking, sendo o principal concorrente do Nubank neste momento. Seu CEO é João Vitor Menin e a sede da empresa situa-se na cidade de Belo Horizonte.

O C6 Bank também manteve a sua mesma colocação de 2021 e segue nos calcanhares dos principais líderes. Seu CEO é Marcelo Kalim e a sua sede também situa-se na cidade de São Paulo.

Para completar este Top 5, aparece Sicredi e PagBank. O Sicredi é o único banco da região Sul na lista, com sede em Porto Alegre. O PagBank também garantiu pela primeira vez um lugar entre os cinco primeiros colocados da lista, o que mostra que o sucesso do Nubank não é por acaso e mostra como o modelo digital de economia vêm chegando ao Brasil com mais força do que em outros países da América Latina.