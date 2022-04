Nubank paga seus funcionários através do Itaú; Entenda o caso!

Embora a NuConta funcione como uma conta de pagamentos, o Nubank paga o salário de seus funcionários por meio do Itaú Unibanco. Isso ocorre porque apesar das diversas funcionalidades do banco digital, ele ainda não disponibiliza conta salário para a folha de pagamento.

Segundo os funcionários da fintech, mesmo o pagamento sendo feito por um banco concorrente, é possível solicitar a portabilidade de salário para o Nubank. A portabilidade de salário garante que colaboradores de empresas públicas ou privadas decidam em qual banco desejam receber sua remuneração.

Ao serem questionados sobre o caso citado acima, o Nubank apenas comentou sobre a possibilidade de portabilidade salarial. “Com a portabilidade salarial, os funcionários do Nubank podem usufruir de todos os benefícios de nossos serviços. Nosso foco é desenvolver produtos que sejam direcionados para os clientes”, disse.

Entenda como funciona a portabilidade de salário

Desde 2018, os trabalhadores brasileiros possuem o direito de escolher a instituição onde desejam receber sua remuneração mensal. Essa possibilidade facilita o cotidiano de milhares de cidadãos. “A portabilidade de salário existe para que o empregado possa, mesmo tendo uma conta-salário de outra instituição, receber na conta de depósitos que já utiliza ou em outro banco”, explica o Nubank em seu blog.

Todos os funcionários de empresas privadas ou públicas que possuam uma conta-salário têm o direito de realizar a portabilidade de salário. Apesar disso, os trabalhadores que recebem em conta-corrente, por exemplo, não conseguem utilizar o recurso.

Como realizar a operação no Nubank

Até algum tempo atrás, a solicitação de portabilidade de salário deveria ser feita exclusivamente na instituição onde a conta-salário havia sido aberta. Entretanto, atualmente o pedido pode ser feito por meio dos canais de atendimento das instituições, como aplicativo ou internet banking. No Nubank, a solicitação deve ser feita no App e o processo de transferência pode demorar até dez dias.

Para realizar a solicitação, é necessário ter em mãos alguns dados como CPNJ da companhia, razão social da empresa e o banco em que a conta salário foi aberta pela empresa. Essas informações podem ser encontradas no demonstrativo ou folha de pagamento.

Desta forma, basta acessar o aplicativo do Nubank e dentro do painel da NuConta clicar em “Depositar” e “Trazer Salário”. Será preciso digitar o CNPJ da empresa em que trabalha e apertar em “Continuar”. Em seguida, basta preencher a razão social da empresa, nome do banco onde foi aberta a conta salário e digitar a senha de 4 dígitos.

Após seguir todos os passos indicados acima, o usuário receberá um e-mail informando que o pedido foi realizado. Como já dito anteriormente, a efetivação da portabilidade de salário no Nubank pode demorar até 10 dias úteis e assim que for concluída, o banco digital envia um novo e-mail ao usuário confirmando a operação.

De acordo com o Nubank, a portabilidade de salário pode ser cancelada a qualquer momento pelo trabalhador. Assim como a solicitação, o cancelamento deve ser feito por meio do aplicativo ou site da instituição onde o colaborador está recebendo o salário atualmente.