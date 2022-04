Nubank: Saiba como colocar a fatura no débito automático

Esquecer de pagar uma conta não é algo improvável de acontecer, apesar disso, os juros cobrados podem ser um problema para os usuários. Pensando nisso, o Nubank possibilita que seus clientes deixem a fatura do cartão de crédito no débito automático.

A função oferecida pelo banco digital garante que o pagamento da fatura dos usuários esteja sempre em dia. Para isso, é preciso acessar o App do Nubank e clicar no ícone localizado no canto superior esquerdo. O cliente deve então selecionar a opção “Configurar cartão” e ativar a função “Débito automático na fatura”.

É importante que o cliente possua saldo em conta para que o dinheiro seja debitado com sucesso. O Nubank reforça também a importância do valor da fatura estar em conta corrente e não no “porquinho”. Além disso, vale mencionar que o débito automático da fatura do Nubank só está disponível no aplicativo do banco digital, sendo possível apenas utilizar o saldo da NuConta para isso.

Entenda a diferença entre o débito direto autorizado e débito automático

Apesar dos nomes parecidos, o Débito Direto Autorizado (DDA) e o débito automático são dois sistemas diferentes. O DDA permite a visualização em um único local dos boletos de cobranças a pagar. Já o débito automático serve para que contas cadastradas sejam pagas de forma automática.

O DDA foi criado no ano de 2009 e permite que boletos de cobrança como condomínio, plano de saúde, faculdade e outras contas sejam incluídas no sistema. Desse modo, assim que o boleto é emitido, o cliente é informado pela instituição de relacionamento. É importante mencionar que contas de serviços públicos (energia, água, IPTU, entre outras) não podem ser incluídas no DDA.

Para utilizar o Débito Direto Autorizado, é preciso se cadastrar como “sacado eletrônico” na instituição financeira em que possui conta e que ofereça esse serviço. Vale mencionar que o Nubank não disponibiliza o DDA aos seus clientes.

Veja mais informações sobre o débito automático do Nubank

De acordo com o Nubank, o valor da fatura é debitado da conta digital do usuário na manhã do dia de vencimento da fatura. Sendo assim, a instituição recomenda que o saldo total da fatura esteja na conta do usuário até as 23h59 do dia anterior ao vencimento, com o objetivo de evitar possíveis problemas na hora de debitar o valor a ser pago.

Apesar da fatura estar cadastrada no débito automático, os usuários podem realizar o pagamento manualmente antes do vencimento. Quando isso ocorre, o Nubank cancela automaticamente o débito automático daquele mês, para que não haja pagamento duplicado, contudo, a função continua ativa para o próximo mês.

O débito automático pode ser desativado pelos clientes Nubank a qualquer momento. Para isso, basta realizar os mesmos procedimentos de ativação do débito automático e clicar em “Pagamento automático da fatura”.

De acordo com o Nubank, além de garantir que o pagamento da fatura do cartão de crédito esteja sempre em dia, o débito automático ainda aumenta as chances do usuário conseguir um aumento de limite do cartão de crédito.