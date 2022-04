Nubank tem cartão com cashback que gera rendimento de até 200% do CDI

No ano passado, o Nubank laçou o seu mais novo cartão de crédito MasterCard Black, o Ultravioleta. O novo cartão possui diversas vantagens, entre elas o cashback de 1% liberado no exato momento da compra, tento o valor um rendimento continuo de 200% do CDI.

Para melhorar a experiência dos usuários, o Nubank atualizou o seu aplicativo, disponibilizando aos clientes a opção de verificar o aumento dos valores do cashbak ao longo do tempo. Além disso, é possível visualizar a média e a conta específica de cada operação por mês.

Como acompanhar o cashback do Nubank Ultravioleta?

Os usuários do Nubank Ultravioleta podem consultar as informações dos seus rendimentos diretamente pelo aplicativo. A operação é bem simples, basta seguir o passo a passo:

Acesse o aplicativo do Nubank; Na tela inicial, toque em “Meu Ultravioleta”; Toque em “Crescendo a 200% do CDI”; Será possível verificar o histórico do cashback de todos os meses, com detalhes dos recebidos, resgates e crescimento por tempo; Também estarão disponíveis as informações do total acumulado do crescimento do cashback a partir da primeira compra realizada com o Ultravioleta.

Como funciona o Nubank Ultravioleta?

Inicialmente, é preciso informar que para ter acesso ao Nubank Ultravioleta o interessado deve ser um cliente premium. Caso já tenha essa opção disponibilizada, confira as vantagens da ferramenta a seguir:

Compras com o cartão MasterCard Black geram 1% de cashback automaticamente;

O valor de retorno ficar rendendo a 200% do CDI, todos os anos;

É possível resgatar os valores ou transferir para a NuConta, aplicar em um fundo de investimentos e até trocar por milhas Smiles.

Como antecipar o pagamento da fatura do Nubank?

Se precisa de mais limite e está interessado em antecipar o pagamento da fatura, confira o passo a passo a seguir:

Antecipação por boleto

Acesse o aplicativo do Nubank; No menu, clique em “Cartão de Crédito”; Escolha a fatura que deseja pagar antecipadamente; Selecione a aba “Pagar fatura”; Escolha o valor do pagamento ou deixe o valor caso faça o pagamento integral; Por fim, copie o código de barras ou envie o boleto (PDF) por e-mail para ser pago.

Antecipação por débito em conta

Acesse o aplicativo do Nubank ;

; Escolha a opção “Conta”, com o valor do seu saldo;

Em seguida, clique em “Pagar”;

Depois, clique em “Pagar fatura do cartão”;

Insira o valor que deseja pagar;

Por fim, clique em “Continuar” para confirmar a operação.

Vale lembrar que com o pagamento antecipado via débito em conta o novo limite é liberado automaticamente. No entanto, é preciso ficar atento a uma questão, que está relacionada às compras realizadas antes da data do fechamento dos gastos mensais serão incluídas na próxima fatura. Sendo assim, verifique o melhor dia de compra do seu cartão para evitar transtornos.