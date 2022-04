Diversas medidas que facilitam a contratação de soluções inovadoras pela Administração Pública e garantem maior segurança jurídica a empreendedores e investidores, informa a Secretaria-Geral da Presidência da República através de divulgação oficial.

O apoio aos empreendedores e investidores impacta a economia nacional

Os investimentos de venture capital somaram R$ 26,7 bilhões no 1º semestre de 2021, superando em 45% o total de aportes em 2020. Desde 2017, o Brasil já acumula 22 unicórnios, as start-ups com valor de mercado acima de US$ 1 bilhão.

InovAtiva Brasil

O crescimento nos investimentos em ideias inovadoras contou também com o apoio do InovAtiva Brasil, atualmente o maior programa de aceleração de startups da América Latina.

Organização para a Cooperação e o Desenvolvimento (OCDE)

Trata-se de um hub que executa diversas iniciativas de apoio ao empreendedorismo inovador, com reconhecimento de entidades como a Organização para a Cooperação e o Desenvolvimento (OCDE), destaca a Secretaria-Geral da Presidência da República. O programa já apoiou mais de 2,2 mil empresas de mais de 700 municípios brasileiros. A meta é realizar 15 mil atendimentos a start-ups nos próximos anos.

Programa Nacional de Apoio às Microempresas e Empresas de Pequeno Porte (Pronampe)

Segundo a Secretaria-Geral da Presidência da República, com a chegada da Covid-19 e os impactos econômicos gerados pela pandemia, programas de facilitação de crédito garantiram força às empresas, com destaque para o Programa Nacional de Apoio às Microempresas e Empresas de Pequeno Porte (Pronampe) – instituído pela Lei nº 13.999, de 18 de maio de 2020 – e o Programa Emergencial de Acesso a Crédito (PEAC) – instituído pela Lei nº 14.042, de 19 de agosto de 2020.

Apoio para pequenas empresas no período de crise decorrente da pandemia

Esses programas ampliaram a oferta de crédito por parte das instituições financeiras, em condições diferenciadas de taxas de juros, prazos e carência dos financiamentos, beneficiando os pequenos negócios mais fragilizados para enfrentar o momento de crise, destaca a Secretaria-Geral da Presidência da República.

Concessão de crédito

Somados, os dois programas ampararam a concessão de aproximadamente R$ 180,2 bilhões em créditos para quase um milhão de micro, pequenas e médias empresas, informa a Secretaria-Geral da Presidência da República em recente documento divulgado oficialmente.

O apoio às pequenas empresas impacta a economia

É muito importante que o empreendedor receba esse apoio por parte dos órgãos públicos e por meio de ações de diversas instituições particulares, considerando que a volatilidade do mercado impacta diretamente as empresas de pequeno porte.

Por isso, o direcionamento estratégico do empreendedor pode ser um diferencial para o seu sucesso; ao passo que as ações do governo complementam a economia através da elevação das pequenas empresas; por conseguinte, impactando positivamente o mercado de trabalho.