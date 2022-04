O empreendedor precisa atuar de maneira dinâmica, considerando diversos aspectos inerentes ao mercado na era digital, dentre os quais é possível destacar: a elevação da concorrência em todos os nichos de mercado, a volatilidade da economia e a mudança no comportamento de compra do cliente.

O dinamismo da era digital e a volatilidade econômica impactam o empreendedorismo

Muitos fatores relacionados ao sucesso de uma empresa na era digital estão inseridos no mercado de maneira indireta; ao passo que são fatores relacionados com as consequências das inconstâncias do mercado e da volatilidade econômica mundial.

Acompanhe a jornada do cliente

O comportamento de compra do cliente é inconstante na era digital como consequência dos diversos estímulos recebidos pelo cliente para que possa trocar de produto ou serviço. Além disso, a era digital traz novas necessidades, movimentando o mercado de maneira indireta.

O cliente, anteriormente a toda essa movimentação digital, possuía um perfil mais contido; já que era comum cliente que o aguardasse o lançamento de um determinado produto para que pudesse conhecê-lo de forma mais ampla através da televisão, do rádio e da mídia impressa.

A influência da internet na decisão de compra

No entanto, a era digital modificou completamente esse ciclo. Na atualidade, o cliente conhece o produto por meio da internet; ao passo que já é impactado por avaliações de demais os usuários, o que pode influenciar na sua decisão de compra.

Além disso, os canais de atendimento e de contato da empresa com o cliente estão abertos na internet; fazendo com que o cliente adote uma postura menos passiva e mais participativa no que se refere a sua opinião, reclamação ou sugestão.

Novas oportunidades para o empreendedor

Por isso, é necessário que uma empresa na era digital entenda a inconstância do cliente como algo positivo. Visto que pode ser uma fonte de oportunidades para que a empresa; de modo que apresente uma nova solução para o cliente que possui um perfil mais impaciente e resolutivo.

A desburocratização dos processos

Sendo assim, é necessário que a empresa quebre barreiras na comunicação, objetivando desburocratizar processos de forma ampla. Dessa forma, é possível atender o cliente de forma total, fazendo com que a fidelização do cliente ocorra de maneira orgânica, e fidelizar o cliente na era digital é fundamental para o sucesso de uma marca.

Por isso, é cabível que a gestão da empresa amplie o seu foco para além do marketing digital, de modo que todas as entregas feitas ao cliente correspondam aos seus valores primordiais dentro de sua cultura.