‘O maior sonho dela foi ter um filho’, diz Clevinho sobre Paulinha Abelha

“Fizemos uma inseminação artificial em agosto do ano passado, só que não deu certo, o embrião não se desenvolveu. Iríamos fazer agora este ano novamente depois do São João, mas infelizmente a vida nos pegou de surpresa, acabando com nossos planos e sonhos. O maior sonho da vida dela sempre foi ter um filho”, disse em entrevista para o “Na Telinha”.

“Estou voltando aos poucos, a cada dia venho conseguindo me reerguer para seguir minha vida em frente. Tenho certeza que ela não queria que eu desistisse. Não está sendo fácil, mas com as orações e força de Deus, família e amigos me apoiando, essa força me faz ter vontade de continuar”, continuou.

Clevinho ainda revelou que irá se lançar como cantor de piseiro e lançará uma música em homenagem à cantora. “Finalizamos agora a música, estamos produzindo o clipe, é um projeto que tinha em mente desde o ano passado. Essa homenagem pra ela, muita gente vai gostar. É uma música que fala da minha vida com a Paulinha, tenho certeza, fala de saudade, do meu amor por ela. Foi um tempo que marcou muito a minha vida com ela”, revelou.

