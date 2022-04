O MoonPay é seguro e legítimo em 2022? Descubra aqui!

Atualmente, as pessoas estão muito envolvidas no comércio de criptomoedas. É sempre recomendável usar a melhor tecnologia para efetuar pagamentos para comprar e vender criptomoedas. Se você também gosta de comprar e vender criptomoedas, deve optar pelo MoonPay. Mas surge a pergunta, O MoonPay é seguro e legítimo? Bem, nada para se preocupar, pois discutiremos o mesmo neste artigo.

MoonPay é uma empresa de tecnologia de criptomoeda muito popular que permite aos usuários negociar criptomoedas usando moedas fiduciárias. É uma plataforma confiável que já funciona em mais de 150 países.

É uma plataforma fácil de usar, onde realizar transações é tão fácil quanto comprar qualquer coisa em qualquer loja de comércio eletrônico online. O MoonPay aceita quase todos os métodos de pagamento populares e já está integrado a mais de 250 aplicativos por causa de seus recursos seguros.

O MoonPay é seguro e legítimo para 2022?

Sim, MoonPay é seguro e legítimo; todos os dados recebidos nesta plataforma são criptografados através do TLS 1.2 para conveniência do usuário. O site oficial do MoonPay também afirma que a segurança dos usuários é sua principal prioridade, e eles estão mantendo todos os padrões de segurança obrigatórios. Há também um relatório do SSL Lab disponível em seu site oficial.

Se falarmos sobre as suas críticas, eles já receberam algumas críticas fantásticas. De acordo com os relatórios, 86% das pessoas o avaliaram como Excelente. Os clientes elogiam esta plataforma pela facilidade de uso e pelo sistema de suporte.

Muitas empresas estão usando o MoonPay enquanto aceitam criptomoedas para qualquer transação. A carteira de confiança é uma plataforma de troca de criptomoedas muito popular que suporta a compra e venda de criptomoedas com o MoonPay. Será uma opção muito conveniente começar a comprar e vender criptomoedas com a carteira Trust e MoonPay porque ambas são plataformas confiáveis ​​e sempre cuidam dos dados dos usuários ao fazer qualquer transação.

Portanto, se você deve moedas criptográficas em sua carteira, conecte a Trust Wallet ao MoonPay. Os usuários também devem manter suas chaves seguras enquanto usam a Trust Wallet porque os golpistas estão sempre alertas para enganar você. O MoonPay é uma plataforma confiável onde os golpistas não podem cometer nenhuma fraude, e é por isso que a Trust Wallet suporta o MoonPay.

Posso confiar no MoonPay?

Sim, a MoonPay é uma empresa confiável onde você não precisa se preocupar com nada. A empresa foi lançada em 2018 e, em muito pouco tempo, ganhou enorme popularidade e confiança em todo o mundo. A razão é suas características surpreendentes e segurança máxima fornecida por eles. É popular em todo o mundo; muitas empresas já se integraram ao MoonPay.

Os usuários precisam ter certeza de que possuem o KYV completo antes de acessar os recursos da plataforma. É necessário porque garante que não haja bots ou golpistas registrados. Mas ainda assim, se você quiser usá-lo sem usar o KYC, terá recursos muito limitados.

Se você tiver alguma dúvida sobre a segurança deles, deixe-me dizer que não há casos encontrados contra o MoonPay até o momento. MoonPay nunca pede informações como senhas de seus usuários, e essa é a principal coisa que os usuários precisam cuidar.

É seguro usar o MoonPay para comprar Bitcoin?

Sim, é altamente seguro e fácil de usar para comprar Bitcoin. Você precisa inserir o valor e o endereço da carteira para onde deseja transferir o Bitcoin. Em seguida, escolha o modo de pagamento para concluir a transação e aguarde um minuto, depois verifique sua carteira de destino para confirmar.

A MoonPay devolve dinheiro?

Se a transação for concluída, é irreversível e você não receberá nenhum reembolso. Mas se o valor for deduzido e você não tiver criptomoedas em sua carteira, você pode entrar em contato com o suporte ao cliente; eles irão ajudá-lo a se livrar desta situação.

A reversão de dinheiro acontece apenas para transações com falha e não há devolução de dinheiro para transações bem-sucedidas. Portanto, se você pagou com seu cartão, levará aproximadamente 10 dias para que o valor seja devolvido à sua conta em caso de falha na transação. Caso não tenha passado o valor, pode solicitar o apoio ao cliente; eles identificarão o problema e solucionarão o problema muito em breve, pois têm um suporte ao cliente incrível.

Se você tiver feito uma transação por transferência bancária, o valor retornará à sua conta dentro de alguns dias úteis. Se não vier, você deve primeiro entrar em contato com seu banco, ou então você pode enviar uma consulta de suporte.

Conclusão:

No geral, o MoonPay é uma plataforma muito segura e segura que ajuda a negociar criptomoedas. Não há riscos associados a esta plataforma, e todos os dados e perfis gerais são altamente seguros para conveniência do usuário. Mas ainda assim, os usuários devem estar sempre cientes de todas as fraudes e precisam fazer alguma pesquisa antes de tomar qualquer decisão.

GUIAS RELACIONADOS: