O que é franquia de seguro? Veja como abrir a sua

As franquias fazem parte de um ramo que vem crescendo no mundo dos negócios. Nelas, o método operacional é imitado e levado para um ponto de comércio. Sendo assim, essa transferência é autorizada pela empresa que criou aquele método e que possui os direitos institucionais sobre o ponto comercial. Em resumo, é criada uma relação entre a empresa de determinada marca e um investidor interessado no serviço oferecido. Dessa forma, esse serviço é categorizado em diversos segmentos como, por exemplo, as franquias de seguro.

Quando falamos em empreendedorismo, é interessante saber sobre franquia de seguros, pois você pode pagar menos e ter mais segurança, caso os seus bens passem por algum problema, que nada mais é do que um acidente ou algum evento inesperado que cause algum tipo de dano ao bem material.

Hoje você vai aprender o que é uma franquia de seguro e como funciona o processo para você abrir a sua e manter os seus bens materiais segurados.

O que é uma franquia de seguro?

A franquia de seguro é uma empresa que estabelece um vínculo entre a seguradora e o cliente, sendo encarregada de realizar a comercialização de soluções para a proteção dos bens materiais do franqueado.

Sendo assim, a franquia será responsável por selecionar os serviços de cada seguradora para atender mais adequadamente o perfil financeiro do franqueado e, assim, adaptar cada serviço de acordo com a sua necessidade relativa a um seguro.

É importante lembrar que esses bens não se restringem a carros e motos, mas também a outras propriedades, como imóveis e objetos de alto valor monetário.

E como funciona a atuação do franqueado?

A principal função do franqueado é encontrar clientes interessados na contratação do seguro da empresa em que a franquia possui vínculo. Esse movimento de procura é realizado pelo marketing pessoal e é de responsabilidade do franqueado criar seus modelos de divulgação.

Encontrado o cliente, é preciso fazer a cotação de serviço. Para isso, apresente ao interessado a melhor opção dentre as seguradoras, não necessariamente relativa a valores (mais altos ou mais baixos), mas de forma que possa adaptar a opção ao cliente, como benefícios, condições de pagamentos etc.

Após a contratação, o franqueado é quem irá manter o contato com o atual cliente para o caso de ocorrer um sinistro. Assim, sua função será a de estabelecer boas relações e fazer a ponte entre seguradora e cliente.

Como abrir uma franquia de seguro?

Confira agora algumas dicas incríveis para abrir a sua franquia no ramo de seguros e saiba como conseguir bons resultados.

Primeiro contato com a franqueadora

Demonstrar interesse na marca de franquia escolhida é o primeiro passo para abrir o seu negócio. O empreendedor deve acessar o site da empresa desejada e seguir o preenchimento do formulário disponibilizado para entrar em contato com a empresa.

Acesso ao COF

O COF é o documento que esclarece todas as informações relevantes sobre o funcionamento burocrático da empresa e sua contratação. É um documento importante, pois é com ele que você irá formalizar a situação da empresa e cuidar de demais detalhes. Estude sempre o COF da franqueadora.

Avaliação com a franqueadora

Logo após, chega a fase da entrevista. Nesse momento é feita a avalição do empreendedor pelo agente responsável pela franqueadora. É um momento não apenas de avaliação de perfil, mas para tirar dúvidas e estabelecer acordos.

Não é uma relação de poder, mas de sociedade. Sendo assim, o empreendedor deve se encaixar no perfil ideal para a franqueadora, pois, dessa forma, será construída a ponte entre o investimento e a entrada no ramo desejado.

Além disso, também é informado o modelo de negócio em que o franqueado irá atuar. Um exemplo é o home based, em que o franqueado irá trabalhar em casa. Também se estabelece a loja física para investir o capital de abertura.

Registro da empresa

Precisa ser feito com muita atenção, já que costuma ser algo burocrático. É o momento em que o franqueado irá abrir um CNPJ e registrar a empresa nos órgãos relacionados com o setor de mercado e criar uma razão social.

Treinamento com a franqueadora

Depois de fazer o seu o registro, a franquia realiza o treinamento com o franqueado e seus futuros funcionários para, assim, adequar a atuação de todos.

Abertura da unidade

Por fim, o franqueado pode escolher um ponto comercial e iniciar a construção de sua unidade administrativa.

Agora que você já entendeu como funciona a franquia de seguros, temos certeza que já está muito mais próximo de abrir seu próprio negócio e prosperar nessa área. Boa sorte!