O que é m.facebook com e é legítimo usar em 2022?

Todos nós usamos nossas contas do Facebook no celular há algum tempo. Você já reparou que quando abrimos o Facebook no navegador da web, ele abre m.facebook.com por padrão em vez de www.facebook.com? Você deve ter se perguntado O que é m.facebook.com, e é legal? Neste artigo, vamos discutir sobre m facebook vs facebook com.

Quando você visita m.facebook.com você também notará que este site é bem diferente da interface oficial do Facebook, e é bastante comum em todos os sentidos, e você não precisa se preocupar. De qualquer forma, vamos seguir em frente para aprender mais sobre isso.

Se você quiser usar o Facebook em seu dispositivo móvel, poderá usá-lo no aplicativo oficial do Facebook ou em um navegador da web. Mas se você estiver acessando sua conta no navegador do site pela primeira vez, notará que está redirecionando para m.facebook.com automaticamente. Isso é algo que notamos sempre que usamos o Facebook no navegador da web do nosso celular.

Você também deve saber que o m.facebook.com tem uma interface de usuário diferente daquela usada em nossos computadores ou laptops. Então o m de m.facebook.com significa mobile, o que significa que você está usando a versão mobile do Facebook, que é bem diferente da versão que usamos em computadores ou laptops.

Sabemos que o aplicativo do Facebook é bastante semelhante ao m.facebook.com e há muito poucas diferenças entre eles. Mas ainda assim, o aplicativo do Facebook no celular é considerado mais rápido que o m.facebook.com. Geralmente, m facebook com é usado por quem só não tem um aplicativo do Facebook em seu dispositivo. Mas a maioria das pessoas usa o aplicativo do Facebook em seus dispositivos. Algumas pessoas que usam várias contas do Facebook também usam m.facebook.com como fonte alternativa.

Como vimos, muitas pessoas estão preocupadas se o m.facebook.com é seguro e legítimo ou não. Então deixe-me dizer-lhe que esta plataforma é segura como outras plataformas do Facebook. Não há nada de errado com esta plataforma, pois é otimizada apenas para telefones celulares. Diremos novamente que m denota que este site é para usuários móveis, fornecendo todos os recursos que você obtém na versão para desktop.

Se você já está conectado à sua conta do Facebook no seu computador há muito tempo, pode ser uma novidade para você. Mas é apenas uma versão móvel do Facebook que você está usando em seus computadores. Portanto, é um site 100% legítimo como outros sites, e os usuários não precisam se preocupar com nada, pois sabemos que a interface do usuário é diferente da versão desktop, mas os recursos serão os mesmos.

Se você quiser saber sobre algumas diferenças entre o Facebook regular e o m.facebook.com, a única diferença é a interface do usuário. A interface do usuário é otimizada para usuários móveis e é bem diferente da versão para desktop que você usa.

A experiência de visualização será diferente para todos os usuários, e os recursos também estão disponíveis em diferentes seções; você precisa fazer uma pesquisa básica para conhecer todas as suas características. Embora se falarmos sobre sua eficácia, não há diferença entre a funcionalidade de ambos os sites.

Se você estiver usando o Facebook em m.facebook.com e não estiver gostando do desempenho, poderá se livrar dele facilmente. Muitas pessoas não gostam de usar seu ID do Facebook em m.facebook.com e podem mudar para a versão desktop a qualquer momento facilmente.

Então, se você quiser mudar para a versão desktop, você precisa abrir m.facebook.com no seu dispositivo Android. Em seguida, clique nos três pontos no canto superior direito do navegador. Agora role para baixo até encontrar a opção ‘Solicitar site da área de trabalho’ e toque nela. Você será transferido para a versão desktop do Facebook imediatamente.

Se você estiver usando um dispositivo iOS, não poderá alternar para a versão desktop facilmente e será uma tarefa um pouco difícil para você fazê-lo. Então você precisa clicar na opção aA no lado esquerdo da tela. Agora você terá uma opção de Request Desktop Website, clique nele para entrar na versão desktop do Facebook.

Conclusão

No geral, o m.facebook.com é um site legítimo usado para usuários móveis. Assim, os usuários não precisam se preocupar com nada; não haverá diferença no desempenho no uso deste site. Espero que esta informação seja útil para você; ainda assim, se você tiver alguma dúvida, pode nos dizer na seção de comentários.

