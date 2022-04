O que é NFT? Como comprar NFTs em 2022, NFT Marketplace, Carteiras

Parece que todo mundo está falando sobre NFTs hoje em dia. Celebridades estão criando seus tokens e milhões de dólares estão sendo gastos nesses ativos digitais. Mesmo assim, muitas pessoas ainda estão confusas – o que exatamente são NFTs e por que eles são tão populares?

A definição de um NFT por Wikipedia é: “um unidade de dados armazenada em uma blockchain que pode ser vendida e negociada.“No entanto, isso não torna isso mais claro para o leitor médio.

Neste guia, ensinaremos o básico – o que são NFTs e como você pode se tornar parte da tendência. Abordaremos tópicos como quais carteiras digitais você deve usar e quais são as melhores plataformas NFT do mercado.

O que é um NFT?

NFT significa token não fungível. Como o nome sugere, a ideia central por trás desses tokens é que eles são únicos e não podem ser substituídos. Vamos pintar um quadro.

Por exemplo, digamos que você tenha uma nota de um dólar. Se aquela nota de dólar rasgar, você pode ir ao banco e pegar uma nova. O valor dessa nota é o mesmo que você perdeu – elas são fungíveis e intercambiáveis. Em termos simples, um dólar sempre valerá exatamente o mesmo que outro dólar.

No entanto, digamos que você tenha uma nota de um dólar favorita, tirada do seu primeiro salário, que tenha valor emocional. Se essa nota for perdida ou danificada, ela não pode ser substituída por outra nota de dólar – elas não são as mesmas. Da mesma forma, não há dois NFTs iguais.

Para que servem os NFTs?

Ao comprar esses tokens, você recebe um recibo de algum tipo que confirma sua propriedade do token. Como eles são armazenados em uma blockchain, os NFTs são quase impossíveis de adulterar. Assim como as criptomoedas, elas são seguras e vinculadas a esse endereço específico, tornando-as resistentes a hackers.

Existem vários usos para NFTs, no entanto, a forma mais popular é a arte digital. Eles também têm o potencial de revolucionar direitos autorais, licenciamento e até identificação pessoal e transações imobiliárias.

No momento da redação deste artigo, a arte digital é a forma mais procurada desses tokens. Os NFTs podem ser lançados em coleções, em formato gif, vídeo ou música, ou podem ser um ingresso para conteúdo exclusivo fornecido pelo criador.

Por que você deve investir?

Agora que esclarecemos a definição de NFT, você pode estar se perguntando – qual é o problema? Os NFTs são uma boa oportunidade financeira? Por que devo investir nessa tendência?

Dizer que esses tokens conquistaram o mundo é um eufemismo. As NFTs atingiram um valor de mercado de US$ 25 bilhões em 2021. Em comparação, o limite para 2020 foi de pouco mais de US$ 80 milhões.

Jeffries, uma empresa de serviços financeiros, prevê que o mercado atingirá US$ 80 bilhões em valor até 2025, dizendo que os ativos digitais são uma tecnologia emergente. Se você quer fazer parte da revolução, agora é a hora de entrar.

Qual carteira você deve usar?

Dependendo da sua escolha de mercados, você precisará de uma carteira digital para comprar NFTs. Com exceções notáveis, a maioria dos NFTs é armazenada na blockchain Ethereum. Para comprá-los, você precisará de uma carteira eletrônica compatível.

MetaMask

É a nossa melhor escolha para a melhor carteira para comprar NFTs. Está disponível como uma extensão do navegador, mas também como um aplicativo móvel, para que você possa negociar e comprar facilmente em qualquer lugar. Como uma escolha popular, é compatível com a maioria dos mercados. Uma interface de usuário intuitiva e suporte ao cliente dedicado tornam o MetaMask a escolha ideal tanto para iniciantes quanto para compradores experientes.

AlphaWallet

É uma carteira de código aberto e mostra. É altamente orientado ao usuário, possui uma interface elegante e é muito fácil de usar. Ele suporta apenas o Ethereum, tornando-o um pequeno downgrade de outras carteiras compatíveis com várias blockchains. No entanto, a carteira tem suporte nativo para NFTs. É a melhor escolha para iniciantes que ainda estão mergulhando no mundo dos ativos digitais.

TrustWallet

É de propriedade da Binance, uma plataforma de negociação popular e renomada. Como resultado, você só pode esperar que seus aplicativos sejam elegantes e úteis, e o TrustWallet não decepciona. Você pode converter criptomoedas diretamente no aplicativo e a carteira suporta vários blockchains. A única desvantagem dessa carteira é que você pode esperar algumas promoções para a Binance. No entanto, é um preço pequeno a pagar por uma carteira digital funcional.

Melhores mercados NFT 2022

Agora que você decidiu por uma carteira digital, precisa encontrar um mercado NFT. Embora você possa comprar tokens diretamente do criador, a maioria deles acaba nessas plataformas para ser vendida com lucro. Aqui estão os nossos favoritos:

Mar aberto

É a melhor escolha geral. Como um dos maiores e mais antigos mercados de NFT, possui mais de 80 milhões de NFTs. Os tokens podem ser leiloados ou comprados instantaneamente por um preço mais alto. Você nem precisa criar uma conta – tudo o que você precisa fazer é conectar uma carteira e começar a negociar. O OpenSea suporta 14 eWallets diferentes, incluindo MetaMask, WalletConnect e Portis.

Super raro

É um pouco diferente e é reservado para obras de arte exclusivas. O objetivo deles é preservar as coleções de arte, e há um processo de verificação rigoroso se você quiser postar uma NFT em sua plataforma. Como a arte é tão valorizada, essas peças podem valer muito dinheiro. No entanto, você pode esperar pagar um pouco mais pela inclusão.

Rarável

Ele suporta três blockchains diferentes, incluindo Ethereum. É uma plataforma altamente confiável que atualmente possui mais de 1,6 milhão de usuários. Mais importante ainda, é um dos poucos mercados que permitem comprar NFTs usando moeda fiduciária. Como resultado, é uma opção decente para iniciantes.

Conclusão

Depois de aprender a definição de um NFT, você certamente deseja seguir a tendência. Há muito dinheiro a ser ganho nessa forma de ativos digitais e, se você estiver procurando por um ótimo investimento em 2022, as NFTs são o caminho a percorrer.

Especialistas preveem que as NFTs estão apenas começando e que o mercado só vai aumentar de valor. Não é tarde demais para colocar as mãos em seus NFTs favoritos. Com nosso guia rápido, você sabe como começar.

