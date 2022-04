O que é o Serviço de Provisionamento Visa 2022 [Full Guide]

Hoje, vivemos em uma era moderna, onde as pessoas adoram fazer transações digitais em vez do modo tradicional de pagamento. Com muitas facilidades por aí, não precisamos mais trazer dinheiro conosco. A Visa comprometeu seus usuários a fornecer a melhor tecnologia e avanços, e eles desenvolveram os Serviços de Aprovisionamento Visa. Deixe-nos saber o que é e como podemos usá-lo para pagamentos móveis.

O que é o Serviço de Aprovisionamento Visa?

O Serviço de Aprovisionamento Visa é uma instalação máquina a máquina cujo principal objetivo é concluir pagamentos móveis de forma conveniente. Este serviço é utilizado na rede Visa, tornando-o bastante flexível para os utilizadores Visa que pretendam efetuar todos os pagamentos através do seu telemóvel. A Visa iniciou este serviço à medida que a tecnologia se desenvolve, e manter-se atualizado com o mercado é sempre necessário.

Nesse ecossistema, os clientes precisam usar uma conta Visa Tokenizada que ajuda a remover todas as barreiras dos pagamentos tradicionais. Também ajuda a remover custos irrelevantes e fraudes, e não são necessários cartões de crédito para fazer nenhuma compra.

A funcionalidade Visa Token permite uma autorização segura e protegida para as pessoas que desejam fazer transações sem cartão. Além disso, os serviços bancários também usam o Visa Provisioning para tornar o processo um pouco mais conveniente. Acredita-se também que a Visa oferece mais segurança do que muitos outros métodos de pagamento e pode ser facilmente integrada a qualquer tipo de negócio.

A coisa mais incrível sobre o Visa Provisioning Services é que ele é bastante fácil de usar e pode ser usado em dispositivos móveis. É altamente seguro e criptografado como outros serviços Visa para conveniência do usuário. Este serviço já ajudou muitas empresas a reduzir custos irrelevantes e oferece um ambiente mais seguro. Indiretamente, ajudou o negócio a aumentar as vendas com melhor retenção de clientes.

Existem algumas desvantagens para o Visa Provisioning Services, pois não permite compras online no site ou aplicativos móveis porque é terceirizado, e por isso pode cobrar mais. Em algum lugar os usuários têm que comprometer sua privacidade porque todas as informações podem ser acessadas pela empresa usando o serviço Visa.

Como usar o serviço de provisionamento Visa para pagamentos móveis?

Seu dispositivo pode transmitir dados facilmente por meio de Bluetooth ou tecnologia de campo próximo para usar os serviços de provisionamento da Visa. O dispositivo deve ter um chip NFC como hardware; só então as transações podem ser executadas. Um dispositivo antigo sem chips NFC não poderá fazer transações.

Portanto, se você tiver um chip NFC em seu dispositivo, precisará tocar no terminal NFC, que está disponível principalmente nas lojas. Assim que for promovido, ele solicitará uma senha ou PIN de segurança, portanto, informe-nos como se inscrever nos serviços de provisionamento de vistos.

Inscrever serviços de provisionamento de vistos

Os usuários precisam autenticar os serviços Via Provisioning usando uma senha para desbloquear o chip NFC. Em seguida, ative o serviço baixando todas as informações da conta para o seu dispositivo. Esse processo é chamado principalmente de Tokenização, que altera o número da conta de um usuário com um código de token para aumentar a segurança dos usuários.

Para se inscrever no serviço de pagamento Visa, adicione todas as informações relevantes, como número da conta, segurança, etc. O serviço solicitará um token de pagamento da Visa da sua conta registrada. Agora, a Visa compartilhará o número do token com o seu banco e, assim que o banco o aprovar, o número da conta será alterado para esse número do token. Agora ele mostrará o número do token durante as transações em vez do número real da conta. Agora, deixe-nos saber uma coisa muito importante como concluir uma transação usando o Serviço de Aprovisionamento Visa.

Como podemos concluir a transação usando os serviços de provisionamento da Visa?

Assim que o Banco aprovar o seu número, ele estará pronto para Autorização. Depois de criar a Autorização para pagamento, você deve fazer algumas coisas básicas.

Em primeiro lugar, você precisa de todos os detalhes relevantes, como código postal, detalhes do cartão, etc.

Se você estiver usando um telefone Android, ele será processado, mas se estiver usando o iPhone, será necessário tocar na opção de pagamento da Apple na parte inferior da tela.

Ele abrirá a barra de menu de instruções onde você deve usar o Touch ID ou o reconhecimento de rosto para concluir todo o processo.

Agora, espere alguns segundos; a transação será concluída após a verificação do sistema de segurança biométrica.

Conclusão

Então, isso foi tudo sobre o Visa Provisioning Services, que é amplamente utilizado em muitos países, especialmente nos EUA. Ele fornece boa segurança para transações e também será muito conveniente. Espero que este guia continue sendo útil para você. Se você tiver alguma dúvida, você pode entrar em contato conosco através da seção de comentários.

