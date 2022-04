O que são e como adquirir

Especialistas explicam conceitos básicos de milhas aéreas e dão dicas de como multiplicar milhagem. Em pesquisa, duas viajantes experientes e especialistas no tema, tiraram algumas dúvidas sobre conceitos básicos da milhagem e formas de acúmulo. As milhas são como uma retribuição das companhias aéreas a clientes pelo uso de seus serviços, uma moeda de troca: quanto mais viagens ou serviços eu adquiro, mais milhas eu acumulo.

As especialistas em milhas aéreas são: Livia Pereira, do blog Viajando com Livia 450 mil seguidores, que dá dicas, desde 2018, de como aproveitar as milhas para comprar passagens aéreas. A outra especialista é a Rafaela Molas, que ministra cursos sobre o tema há quatro anos, reunindo mais de 200 mil seguidores em suas redes.

O que são milhas aéreas e onde acumular?

As milhas são como uma retribuição das companhias aéreas, com elas é possível emitir uma passagem aérea. É uma estratégia das empresas para fidelizar clientes. Um caminho que dá acesso às milhas é o acúmulo de pontos por meio do uso cartão de crédito e/ou de compras de produtos e serviços em lojas parceiras dos programas de recompensas dos próprios bancos.

Assim, os pontos acumulados podem ser transferidos para os programas de fidelidade das companhias aéreas e transformados em milhas. Para juntá-las, é necessário ter cadastro em programas de fidelidade das empresas aéreas. Segundo Rafaela Molas, alguns dos principais no mercado brasileiro, hoje, são:

Latam : Latam Pass

: Latam Pass Gol: Smiles

Azul: TudoAzul

TAP Air Portugal: TAP Miles&Go

Alguns dos principais programas de pontos/recompensas dos bancos são:

Livelo: Bradesco, Banco do Brasil e de algumas cooperativas;

e de algumas cooperativas; Esfera: Santander;

iupp: Itaú;

Átomos: C6 bank;

Pontos CAIXA: Caixa Econômica Federal.

Importante: se você está usando um cartão de crédito que pontua, você acumula pontos no programa de recompensas do banco que o emitiu. Exemplo: se você tem um cartão do Itaú, é no programa iupp que você vai acumular os pontos. A mesma lógica serve para os outros bancos.

Por onde começar a juntar milhas?

Para quem nunca juntou milhas, uma dica importante é começar a acumular por meio do uso do cartão de crédito, que acumula pontos por meio dos programas de recompensa.

O primeiro passo mais óbvio é adquirir, portanto, um cartão de crédito que pontue, diz Rafaela Molas. Além disso, nem todo mundo sabe, mas existe cartão que não acumula ponto. Para saber se o seu pontua, basta entrar no site das instituições financeiras, estas são obrigadas a fornecerem essas informações, ou então ligar direto para o banco.

Além disso, Rafaela orienta que o usuário se cadastre nos programas de fidelidade das companhias aéreas – não se esqueça que, depois de juntar os pontos, estes precisam ser transferidos para os programas das companhias para que você consiga emitir a passagem.

“Se eu fosse começar hoje, eu concentraria todos os meus gastos em um cartão para juntar a quantidade de pontos suficientes para comprar, em milhas, a passagem que eu quero”, diz Rafaela.

Já Livia Pereira lembra da importância de ter uma boa gestão financeira do cartão para acumular milhas aéreas, já que muita gente no Brasil se endivida usando o crédito. É preciso controle para não gastar além dos ganhos e procurar um cartão de crédito que se adeque à sua renda.