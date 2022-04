o smartphone intermediário com câmera de flagship

A realme, marca chinesa de smartphones que surgiu como uma spin off da Oppo, anunciou o lançamento do realme 9 Pro+ no mercado brasileiro. O realme 9 Pro+ é o mais novo integrante da Number Series, principal linha de dispositivos da empresa, e inaugura a categoria Plus da marca no País.

O aparelho vem equipado com a câmera Sony IMX766 OIS, pela primeira vez presente no segmento intermediário, alto-falante estéreo duplo Dolby Atmos, tela Ultra Fluida com taxa de atualização de 90 Hz e processador MediaTek Dimensity 920 5G – um octacore com dois núcleos de 2.5 GHz Cortex-A78 e mais seis 2.0 GHz Cortex-A55. Além disso, o smartphone vem com a interface realme UI 3.0, baseada no Android 12, pré-instalada, e oferece 128 GB de memória e 8 GB de RAM.

A fabricante defende que o realme 9 Pro+ chega ao mercado com a melhor câmera do segmento intermediário. Equipado com tecnologia de imagem ProLight, com sensor principal Sony IMX766, sistema de estabilização dupla OIS e EIS e tecnologia Engine de Redução de Ruídos por inteligência artificial (IA) 3.0, o realme 9 Pro+ oferece a melhor qualidade de imagem em um smartphone intermediário, podendo ser comparado aos principais aparelhos premium atualmente disponíveis.

Seu conjunto triplo de câmeras conta ainda com uma lente super-wide de 119º de 8 MP e uma macro de 4 cm e 2 MP. O Modo Urbano de Fotografia 2.0 oferece a opção de Longa Exposição Inteligente, em que os filtros Hora do Rush, Rastro Neon, Pintura de Luz e Retrato com Rastro de Luz podem ser ativados para fotos incríveis com longa exposição.

Design da moda

O realme 9 Pro+ foi criado pelo realme Design Studio em três cores e conta com uma tecnologia de mudança de cor Light Shift Design. Em parceria entre os fundadores da grife HELIOT EMIL, surgiu o objetivo de criar novas tendências unindo moda e tecnologia. Resultados desta colaboração, a realme 9 Pro Series e seu Light Shift Design foram apresentados durante a última edição da Paris Fashion Week. Esta foi a primeira vez que um lançamento de smartphone ocorreu no calendário principal da semana de moda francesa.

O realme Design Studio é a equipe de design independente da realme, especializada no design industrial e visual de todos os produtos da marca. Como o primeiro estúdio de design de dispositivos móveis da indústria, o realme Design Studio já teve colaborares como Naoto Fukasawa e Jose Levy contribuindo com suas experiências e projetando novos produtos inovadores em colaboração com a empresa.

Ao criar o estúdio, a realme tinha como objetivo estabelecer a imagem da marca como uma criadora de tendências tecnológicas, capaz de oferecer aos jovens de todo o mundo um design de produto para além das expectativas.

Preço e disponibilidade

Disponível nas cores Midnight Black e Aurora Green, o realme 9 Pro+ chega ao Brasil por R$ 3.499, com venda exclusiva em Americanas, Shoptime e Submarino, entre os dias 6 e 8 de abril. A partir do dia 9, o novo smartphone também estará disponível nos demais marketplaces oficiais da realme no País (Amazon, Mercado Livre, Aliexpress e Shopee).

Entre outras características, como a conectividade 5G, o aprelho apresenta tela Super AMOLED, resultando em cores brilhantes e transições e movimentos incrivelmente fluidos. O sensor de impressão digital está localizado sob a tela e monitora também a frequência cardíaca do usuário. Além disso, o realme 9 Pro+ é o mais fino entre os aparelhos da linha, com 7,99 mm de espessura, 182 gramas de peso.

O aparelho também possui motor linear no eixo X, aprimorando a sensibilidade às vibrações, bateria de 4.500 mAh e carregamento SuperDart de 60W, o que permite um carregamento mais rápido.