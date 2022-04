O último lollipop: por que Eliezer foi eliminado do BBB 22?

É oficial. O BBB 22 não terá integrantes no quarto Lollipop na final. A última esperança era de Eliezer, porém o designer foi eliminado no último paredão da edição. Ele recebeu 65.76% dos votos em disputa contra Arthur Aguiar e Douglas sim.

Mas, se o fluminense tinha aliados que deixaram o programa com altas porcentagens, por que ele foi um semifinalista? A resposta é simples: por que ele não era uma prioridade de eliminação. No entanto, uma hora a conta iria chegar.

Confira abaixo os motivos que fizeram Eliezer ser eliminado do BBB 22.

1. A hora chegou: o grande campeão do Lollipop

Um a um, todos os integrantes do quarto Lollipop foram eliminados do BBB 22 e, em sua maioria, com altas rejeições. Dentre os motivos que explicam a não aprovação do público, estão as combinações de voto e rivalidades com Arthur Aguiar um dos favoritos ao prêmio. Restou somente Eliezer, mas não por muito tempo.

Apesar do designer ser próximo do músico e não ter desenvolvido grandes rivalidades, uma hora a conta ia chegar. Com a presença de dois integrantes do quarto Grunge na berlinda o público acabou optando por eliminá-lo.

2. Romance polêmico com Natália

Para quem estava com receio da reação dos familiares ao acompanhar o BBB 22, Eliezer demonstrou ser um rapaz sedutor no BBB 22. Após presenciar cenas quentes com Maria no edredom durante o começo da edição o fluminense viveu um affair com Natália dentro da casa. No entanto o romance entre os dois não foi bem visto pelo público.

Para os telespectadores o empresário tinha noção que a mineira estava apaixonada por ele, mas, ele só a procurava quando tinha alguma necessidade. Prova disso é que ele procurou a jovem e pediu que ela votasse em Gustavo para livrá-lo do paredão, o que a prejudicou com as aliadas.

3. Planta? Pouca movimentação no jogo



Apesar de ter conquistado lideranças e vencidos provas de batevolta, Eli é mais um exemplo de que bom desempenho nas provas não é o suficiente para ganhar o BBB 22. Em termos de jogo, o fluminense pouco se movimentava e já chegou a ter movimentos que interferiram negativamente nas alianças quando, por exemplo, colocou Larissa no paredão ao se recusar a votar em Douglas.

Com o passar das semanas e eliminação dos “lollipopers”, o pipoca ficou praticamente sem aliados e se tornou alvo de votos na casa e também por parte dos telespectadores.

