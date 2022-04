Conforme informa o Plano de Gestão de Logística Sustentável (PLS), a Resolução Conama n° 20, de 7 de dezembro de 1997, traz observações relevantes sobre os equipamentos de limpeza que geram ruídos no seu funcionamento.

O uso racional da água e outras ações sustentáveis no PLS

Colaborar com as medidas de redução de consumo e uso racional da água, cujo(s) encarregado(s)deve(m) atuar como facilitador(es) das mudanças de comportamento dos empregados sob sua responsabilidade.

Observações

Identificar pontos de uso/ hábitos e vícios de desperdício de água, observando:

a) Na identificação das atividades de cada ponto de uso, o(s) empregado(s) deve(m) ser treinado(s) e orientado(s) sistematicamente contra hábitos e vícios de desperdício,sendo conscientizados sobre atitudes preventivas. b) Devem ser adotados procedimentos que utilizem o uso adequado da água, com economia (sem desperdício) e sem deixar de garantir que os serviços sejam realizados com excelência, destaca o Plano de Gestão de Logística Sustentável (PLS).

Treinamentos específicos

Realizar programa interno de treinamento de seus empregados, no início do contrato e a cada 6 (seis) meses de execução contratual, para redução de consumo de energia elétrica, de consumo de água e redução de produção de resíduos sólidos, observadas as normas ambientais vigentes, adotando boas práticas de otimização de recurso, de utilização de produtos não-poluentes e de redução de desperdícios, tais como:

a) Racionalização do uso de substâncias potencialmente tóxico poluentes; b) Substituição de substâncias tóxicas por outras atóxicas-poluentes, quando possível; c) Racionalização/economia no consumo de energia (especialmente a elétrica) e água; d) Reciclagem/destinação adequada dos resíduos gerados nas atividades de limpeza; e e) Descarte, em conformidade com a legislação, dos produtos/materiais e suas embalagens.

Repasse de orientações

Repassar a seus empregados todas as orientações referentes à redução do consumo de energia fornecidas pela Contratante e desenvolver junto a seus empregados programas de racionalização do uso de energia.

Sustentabilidade ambiental

Outra ação desenvolvida, neste eixo temático, foi o redimensionamento das áreas e das necessidades dos serviços, dos materiais e dos recursos humanos empregados, pautando-se por critérios de sustentabilidade ambiental, informa o Plano de Gestão de Logística Sustentável (PLS).

Tecnologia e economia

O dimensionamento das áreas foi cumprido na fase de elaboração dos estudos preliminares do novo procedimento administrativo para contratar uma prestadora de serviços de asseio, conservação e limpeza. Assim sendo, foi inserida no escopo da aquisição, a utilização de maquinário de alto desempenho tecnológico para a execução dos serviços, com foco na economia de recursos humanos, naturais e energéticos.