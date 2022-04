OBMEP lança Olimpíada Mirim para alunos do 2º ao 5º do fundamental

A Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas (OBMEP) lançou a Olimpíada Mirim para estudantes matriculados em séries do 2º ao 5º ano do ensino fundamental. Desse modo, a OBMEP Nível A, que visava a premiação de estudantes do fundamental, está extinta.

De acordo com a organização da OBMEP, a Olimpíada Mirim contará com dois níveis: Mirim 1 (2º e 3º anos do ensino fundamental) e Mirim 2 (4º e 5º anos do ensino fundamental). Pela primeira vez, a Olimpíada vai incluir alunos tão novos.

Em entrevista à Agência Brasil, o coordenador-geral da OBMEP e diretor adjunto do Impa (Instituto de Matemática Pura e Aplicada), Claudio Landim, explicou o objetivo. De acordo com ele, a ideia da Olimpíada Mirim “é atacar os anos iniciais que são hoje onde tem um grande gargalo do ensino da matemática no Brasil, porque essas turmas recebem aulas de pedagogos que não aprendem muita matemática, muitos deles não gostam de matemática”.

Inscrições começam em maio

De acordo com as diretrizes da OBMEP Mirim, poderão se inscrever as escolas públicas municipais, estaduais e federais de todo o Brasil e secretarias municipais de Educação. As inscrições são gratuitas e devem ser feitas no site da OBMEP.

O período de inscrição dessa primeira edição da Olimpíada Mirim será de 2 de maio a 16 de junho.

De acordo com Landim, a 1ª fase contará com a distribuição das provas virtualmente. “Nessa fase, todos os alunos inscritos participam. A diferença com relação à prova tradicional é que as escolas não recebem a prova impressa e vão ter que imprimi-la”, explica. Ao todo, 10% dos alunos serão selecionados para a 2ª fase.

A 1ª fase está marcada para o dia 30 de agosto, enquanto as provas da 2ª fase estão previstas para 11 de outubro.

Com informações da Agência Brasil.

