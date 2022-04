Obras cinematográficas para estudar atualidades

O cinema pode ser uma ótima forma de construir aprendizado. A partir da análise dos discursos cinematográficos podemos aprender novas perspectivas de acontecimentos históricos.

Sejam histórias do passado ou da contemporaneidade, o fato é que as telonas dão vida a muitos personagens que estudamos nos livros didáticos. Nesse sentido, essas obras nos oferecem uma série de informações importantes que nos ajudam a refletir sobre nós mesmos e sobre a sociedade à qual fazemos parte.

No Brasil, muitas instituições pedem uma lista de filmes como repertório obrigatório do vestibular. Isso mostra a relevância do audiovisual para a formação de conhecimento. Veja abaixo algumas obras interessantes para estudar atualidades.

King Richard: Criando Campeãs

Em primeiro lugar, recomendamos uma obra estrelada por Will Smith. Esse filme retrata a história de vida de Richard Williams, pai das atletas Serena e Venus Williams, grandes campeões do tênis. A narrativa mostra o longo e desafiador processo de construção de carreira desses jovens, marcada pelo racismo e pelo preconceito da época. O filme rendeu ao ator Will Smith a primeira estatueta do Oscar de sua carreira.

Belfast

A história é contada através da perspectiva de um jovem de 9 anos que vive durante o conflito entre protestantes e católicos na Irlanda, em 1960. Com um olhar crítico e delicado, a obra aponta para os impactos sociais da guerra religiosa e civil que eclodiu naquele período.

Não Olhe para Cima

Produzido pela Netflix, esse filme traz um elenco de peso, com nomes como Meryl Streep e Leonardo DiCaprio. Desde que foi lançado, o filme vem batendo recordes de assistência entre os usuários da plataforma. O longa tem como enredo principal a luta de dois cientistas que descobriram um cometa vindo na direção da Terra. Ao tentar informar a população do perigo, eles são ridicularizados através de uma onda de negacionismo e fake news.

E aí? Gostou do texto? Então deixe aqui o seu comentário.

Leia também Citação direta e indireta: como citar de acordo com as regras da ABNT; saiba mais.