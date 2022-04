Oceaneering abre NOVOS empregos pelo país; veja os cargos

A Oceaneering, uma empresa multinacional americana especializada em energia offshore, tem NOVOS empregos em uma variedade de cargos. Confira a lista completa de oportunidades.

Oceaneering está contratando novos profissionais em cidades brasileiras

A Oceaneering é uma empresa de engenharia com sede nos Estados Unidos. Como resultado, sua segmentação é voltada para o fornecimento de bens e serviços. Além disso, a especialização da multinacional é usada na área de veículos operados remotamente (ROVs) e áreas afins no Brasil.

No entanto, a empresa agora tem novas oportunidades de emprego, incluindo cargos médios, técnicos e de nível superior. Alguns dos benefícios oferecidos incluem seguro de vida, vale alimentação e assistência acadêmica.

Confira as vagas disponíveis na empresa:

Técnico em Segurança do Trabalho Júnior – Macaé;

Assistente de Logística de Pessoal – Rio de Janeiro;

Estagiário em Engenharia área de Integridade de Ativos – Rio de Janeiro;

Projetista Mecânico – Rio de Janeiro;

Comprador – Niterói;

Comprador – Macaé;

Analista Financeiro – Niterói;

Project Surveyor – todo o Brasil;

Técnico em Serviços – Rio de Janeiro;

Estagiário de Projetos – Macaé;

Técnico em Suporte de Campo – Macaé;

Técnico de Serviços – Macaé;

Engenheiros de Segurança do Trabalho – Macaé;

Técnico Sênior – Macaé.

Como realizar sua inscrição

Para se candidatar a uma vaga na Oceaneering, o profissional deve primeiro revisar a descrição do trabalho. É obrigatório seguir os requisitos para o cargo. Outra consideração importante é analisar as responsabilidades do trabalho, bem como os benefícios e a remuneração oferecidos. Para fazer tudo isso e se inscrever, basta acessar o site de participação.

