OceanPact abre NOVOS empregos; veja novidades

A OceanPact, uma das empresas mais conhecidas do Brasil dedicada ao segmento marinho, está contratando. As ocupações estão abertas em uma variedade de funções e exigem experiência profissional que podem variar dependendo da área de trabalho. Confira as vagas e locais disponíveis!

OceanPact está em busca de novos colaboradores

A OceanPact, empresa 100% brasileira, responsável pelo desenvolvimento de soluções ambientais inovadoras e seguras, oferece serviços como monitoramento, pesquisa e uso marítimo adequado e sustentável. Com novas oportunidades disponíveis, a companhia busca por profissionais qualificados que possam atender a todas as exigências para os cargos disponíveis.

Segue as ocupações e locais disponíveis para registro:

Supervisores Contábeis;

Estagiários em Geofísica;

Estagiários Comercial;

Subchefes de máquinas;

Analistas Comerciais Júnior;

Técnicos de Planejamento;

Operadores de Resposta e Emergência;

Auxiliares Administrativos – exclusivamente para PCD;

Estagiários de Manutenção;

Estagiários de SMS Marítimo;

Estagiários de Engenharia;

Estagiários de Suprimentos;

Auxiliares Administrativos;

Auxiliares Administrativos exclusivamente para PCD;

Analistas de Infraestrutura Sênior;

Estagiários em Projetos PMO;

Assistentes de Projetos.

Todas as funções disponíveis são para profissionais que residem no Rio de Janeiro ou nas cidades próximas.

A empresa tem cargos disponíveis exclusivamente para pessoas com deficiência, proporcionando um ambiente de trabalho inclusivo e diversificado que atende a todas as demandas desses candidatos.

Como se candidatar

Para ocupar um dos cargos na OceanPact, os interessados em participar devem possuir todas as exigências e residir próximo ou na região onde as funções estão disponíveis. As candidaturas podem ser realizadas através da página de inscrição.

