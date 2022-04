Oficial de Justiça tenta intimar Otaviano Costa, mas encontra casa de Bruna Marquezine

Um oficial de Justiça tentou entregar uma intimação de um processo envolvendo o apresentador e a Companhia Estadual de Águas e Esgotos do Rio de Janeiro (Cedae), mas encontrou outro famoso no local. De acordo com a coluna de Anselmo Goés, do jornal O Globo, o servidor público explicou o por quê da certidão negativa da intimação do ator.

“Certifico que compareci no endereço indicado onde, deixei de citar e intimar Otaviano José da Costa, em razão de ter sido informada que o mesmo mudou-se e onde reside atualmente Bruna Marquezine, conforme informação passada por uma funcionária do condomínio. O referido é verdade e dou fé”, diz o documento.

Ainda segundo a coluna, o imóvel fica em um condomínio da Barra, no Rio de Janeiro. O embróglio de Otaviano com a a companhia fornecedora de água no estado envolve o hidrômetro e as contas de água, que estão sendo questionadas na Justiça. Otaviano Costa e a Cedae chegaram a um acordo no dia 29 de março. Agora, ele vai pagar R$ 374.549,35 em 60 parcelas mensais iguais em vez dos R$ 502.053,62 cobrados pela companhia. O valor é referente as medições de maio de 2017 a março de 2022.