Oi abre NOVOS empregos pelo país; veja os cargos

A empresa Oi, maior rede de fibra do Brasil, abre novos empregos pelo país. A companhia possui funções em diversas áreas e está buscando profissionais que atendam todos os mínimos requisitos das funções. Acompanhe mais informações e vagas disponíveis.

Oi divulga novas vagas de emprego no país

A Oi, empresa de telecomunicações e tecnologia, está oferecendo novas oportunidades de emprego em cidades brasileiras. Para se inscrever é necessário atender as exigências da função e residir em cidades onde estão sendo ofertadas as vagas.

Segundo informações retiradas do site InfoJobs, a companhia possui as seguintes vagas em aberto:

Vendedores Externos de Porta a Porta : segundo grau completo e não é necessário possuir experiência anterior;

: segundo grau completo e não é necessário possuir experiência anterior; Consultor de Vendas Externas: ensino médio concluído, conhecimentos em FTTH fibra, experiência com vendas, carteira de habilitação B e disponibilidade para trabalhar de segunda a sábado;

É importante destacar que todas as funções exigem requisitos mínimos, quanto mais o perfil profissional se encaixar, maiores as chances do profissional ser contratado. As oportunidades estão disponíveis em várias regiões, sendo necessário que o candidato se inscreva na cidade onde reside.

Todas as oportunidades estão disponíveis para a candidatura de profissionais portadores de deficiência, sem distinção de gênero, etnia, posição social, raça ou orientação sexual. Todos são elegíveis e bem-vindos dentro da companhia.

Como se registrar

Para ocupar uma das posições oferecidas pela empresa Oi, é necessário que os interessados realizem seu cadastro de forma virtual, através da página de candidatura.

Os interessados em novas oportunidades e chances empregatícias com carteira assinada podem acompanhar diariamente as vagas de emprego divulgadas aqui, no Notícias Concursos e participar de processos seletivos, em primeira mão.