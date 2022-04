Olimpíada de matemática da Unicamp recebe inscrições até 10 de abril

A 38ª edição da Olimpíada de Matemática da Unicamp (Universidade Estadual de Campinas) está com o período de inscrição aberto. De acordo com o cronograma da OMU, os interessados devem realizar as inscrições até o próximo domingo, dia 10 de abril.

As inscrições devem ser feitas virtualmente, por meio do site da OMU. Podem participar da competição científica alunos matriculados nos 8º e 9º anos do ensino fundamental e alunos do ensino médio de escolas públicas e particulares.

Para participar, é preciso formar equipes de três estudantes e um professor orientador. Nesse sentido, a Unicamp explica em comunicado:

“Com uma proposta diferente de outras competições de matemática, para participar da OMU é preciso formar equipes com três estudantes, além de um professor responsável. O objetivo é que os participantes discutam e, juntos, busquem soluções para os problemas e desafios apresentados”.

A 3ª etapa será presencial

A olimpíada é organizada pelo Instituto de Matemática, Estatística e Computação Científica da Unicamp (Imecc). Em decorrência da pandemia de Covid-19, o Instituto realizou as duas últimas edições da competição virtualmente. Nesta edição, apenas as duas primeiras etapas serão feitas de forma remota. A terceira e última etapa será presencial.

Ainda conforme o cronograma da 38ª OMU, a primeira fase ocorrerá no período de 25 de abril a 1º de maio, enquanto a segunda será entre 30 de maio e 5 de junho. Já a terceira etapa está prevista para o dia 3 de setembro, e será na Unicamp.

De acordo com a organização da OMU, a competição contará com provas de dois níveis: alfa e beta. As provas do nível alfa serão para os alunos do ensino fundamental, enquanto o nível beta é para os estudantes que estão no ensino médio.

Com informações da Agência Brasil.

