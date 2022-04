OLX tem mais de 200 vagas de emprego home office

A OLX, maior plataforma de comércio online, tem mais de duzentas vagas de emprego para atuação 100% remota. As oportunidades abrangem as áreas de finanças, tecnologia da informação, marketing, estratégia e operação da companhia. Para ocupar uma das posições, os interessados deverão atender todos os requisitos exigidos. Acompanhe mais informações.

OLX está contratando novos profissionais em todo o Brasil

Presente no Brasil desde o ano de 2010, a empresa OLX é uma referência no seu segmento de atuação, possuindo escritórios nos estados do Rio de Janeiro e São Paulo, é líder global de marketplace, principalmente nos setores de venda de imóveis e veículos.

A companhia é adepta ao regime remoto, entretanto, os profissionais contratados que desejarem atuar de forma presencial, poderão comparecer duas vezes na semana em uma das unidades de São Paulo ou do Rio de Janeiro, e exercerem sua função com êxito. Veja as vagas disponíveis para candidatura:

Gerente de Produtos;

Desenvolvedores Back End e Front End;

DevOps;

Desenvolvedores;

Especialista em Web Analytics;

Executivo de Contas;

Analistas de Marketing;

Designers;

Consultores Comerciais;

Banco de Talentos Exclusivamente para Candidatos Negros.

Profissionais que possuírem diferentes níveis de experiência e conhecimento poderão ser contratados pela companhia, basta atender às exigências da mesma e escolher a oportunidade compatível com sua experiência profissional e escolaridade.

Como se registrar

Para ocupar uma das vagas disponíveis pela empresa OLX é simples, basta preencher corretamente todas as informações do preenchimento online disponível no site de participação. Todas as funções e exigências estão disponíveis para consulta. Os candidatos selecionados receberão toda assistência e suporte técnico para atuarem de forma home office ou presencial.

