OMS não considera que pandemia de Covid-19 tenha virado endemia

A Organização Mundial da Saúde (OMS) não considera que a pandemia de Covid-19 tenha se tornado uma “endemia”. De acordo com o diretor executivo do órgão, Mike Ryan, a mudança de status não é um passo mais importante para se ter “um controle sustentado do vírus”.

O diretor executivo da OMS ressaltou ainda que as ondas do vírus têm sido superadas com maior tranquilidade nos países com maior cobertura vacinal. No entanto, naqueles com baixa cobertura de vacinas, o quadro ainda é muito grave.