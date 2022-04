Ônibus é assaltado e bandidos fogem com mais de R$ 300 em Salvador

Fotos: Reprodução | Street View



Os passageiros e os rodoviários de um ônibus que fazia a linha Sussuarana-Barra R1 foram assaltados por dois homens armados na tarde desta segunda-feira (18), no bairro do Campo Grande, no centro de Salvador.

De acordo com a Polícia Civil, os suspeitos conseguiram roubar R$ 325 que estavam na caixa registradora do coletivo, além de pertences dos passageiros.

O crime aconteceu por volta de 13h30. Segundo relatos das vítimas passados para a polícia, os criminosos pegaram o ônibus na região da Sete Portas, mas só anunciaram o crime ao chegarem no Campo Grande.

Após o assalto, a dupla desceu no Vale do Canela, também no centro da cidade. Os criminosos ainda não foram identificados.

O caso foi registrado no Grupo Especial de Repressão a Roubos em Coletivos (GERRC), localizado na Avenida Suburbana, que investigará o crime.

Leia mais sobre Salvador em iBahia.com e siga o portal no Google notícias.