‘Operação Chuva 2022’ em Salvador terá duas etapas; veja detalhes

Foto: Reprodução/Redes Sociais

O Prefeito Bruno Reis lançou, na manhã desta quinta-feira (7), mais uma edição da ‘Operação Chuva’ em Salvador. O evento, realizado no bairro de Castelo Branco, contou com a presença do titular da Defesa Civil de Salvador (Codesal), Sosthenes Macêdo.

Na prática, a operação será dividida em duas partes. A primeira chamada de ‘Etapa Preparatória’ corresponde à intensificação das ações preventivas. E a segunda, chamada de ‘Etapa de Alerta’, abraça os meses de abril a junho prevendo ações de monitoramento e resposta a situações de risco ou desastre.

No total, a capital baiana possui 125 obras de contenção entregues, 17 em execução e 10 a iniciar. Além disso, mais 222 geomantas foram concluídas e 5 estão em execução.

Leia mais sobre Salvador no ibahia.com e siga o portal no Google Notícias