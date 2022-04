Operação policial desarticula organização criminosa em Alagoas

A Secretaria de Estado da Segurança Pública (SSP) coordenou, nesta quinta-feira (21), uma operação integrada entre as Polícias Civil e Militar com o objetivo de cumprir nove mandados de busca e apreensão no distrito de Pindorama, no município de Coruripe. A operação foi denominada Distrito Pindorama. As investigações foram realizadas pela Divisão Especial de Investigações…

A Secretaria de Estado da Segurança Pública (SSP) coordenou, nesta quinta-feira (21), uma operação integrada entre as Polícias Civil e Militar com o objetivo de cumprir nove mandados de busca e apreensão no distrito de Pindorama, no município de Coruripe. A operação foi denominada Distrito Pindorama.

As investigações foram realizadas pela Divisão Especial de Investigações e Capturas (Deic), da Polícia Civil, em conjunto com o 11º Batalhão da Polícia Militar e tiveram o apoio da da Promotoria de Justiça de Coruripe. A ação tem como objetivo desarticular um grupo criminoso que vem praticando crimes de tráfico de drogas, roubos e porte ilegal de arma de fogo na região.

Com base nas provas técnicas apresentadas, a Deic realizou a representação dos mandados, que foram expedidos pela 17ª Vara Criminal da Capital.

A Operação ganhou este nome em referência à área de atuação do grupo criminoso, que concentra suas atividades no Distrito de Pindorama, uma região importante do município de Coruripe.

Efetivo participante

Para dar cumprimento aos mandados judiciais expedidos, foram empregados policiais militares do 11° Batalhão, além do Canil do 3° Batalhão. A população é grande parceira da Segurança Pública e pode contribuir com a elucidação de crimes e a prisão de integrantes de organizações criminosas realizando denúncias por meio do Disque Denúncia 181. As ligações são gratuitas e o sigilo é garantido.