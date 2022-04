‘Operação Semana Santa’ fiscaliza preços na Feira de São Joaquim; saiba detalhes

Fotos: Bruno Concha/Secom

A Diretoria de Ações de Proteção e Defesa do Consumidor (Codecon), vinculada à Secretaria Municipal de Ordem Pública (Semop), iniciou, nesta segunda-feira (11), a segunda etapa da Operação Semana Santa. A ação atinge as principais feiras e mercados de Salvador, verificando ofertas e preços dos produtos mais procurados para a ceia da Semana Santa, como camarão, azeite de dendê e castanha.

Nesta segunda, os agentes visitaram a Feira de São Joaquim que, na primeira etapa, havia apresentado as melhores ofertas para os itens mais requisitados. Neste retorno, os preços são comparados e os estabelecimentos passam por novas vistorias, observando o armazenamento dos produtos, informação de preço, presença do Código de Defesa do Consumidor, validade e higiene do local.

Pesquisa de preço

O diretor-geral da Codecon, Humberto Viana, alertou sobre a importância da pesquisa antes de comprar e também, a atenção quanto aos direitos do consumidor. “Para economizar, o cidadão precisa criar o hábito de pesquisar e comparar preços, além de verificar a regularidade do estabelecimento, integridade do produto e, em caso de irregularidade, acionar a Codecon”, reforçou.

O feirante Wellington Santos afirmou que a parceria com a Codecon é importante para o comércio, “porque mostra que estamos tratando os clientes da melhor forma, procurando praticar o preço correto”. O comerciante está contente com o aumento da procura, prevendo o crescimento das vendas este ano.

Washington Barreto, também comerciante, elogiou o trabalho dos fiscais. “É muito bom ter a Codecon aqui. Acredito que essa Semana Santa vai ser a melhor dos últimos dez anos. E a tendência é melhorar”, avaliou.

A baiana Ana Santos vende seus quitutes na comunidade do Calabar e é freguesa antiga da feira. Ela fala que prefere o local para garantir os ingredientes, não só para a Semana Santa, mas para todo o ano.

“O preço não está tão alto, tem produto de qualidade, dá pra escolher e o valor também ajuda”. Entre os produtos já garantidos pela baiana estão o camarão, a massa de acarajé, a castanha e o amendoim.

Denúncias

Para denunciar possíveis irregularidades, basta acessar o site ou baixar o aplicativo Codecon Mobile. Há ainda, a opção de acessar o Fala Salvador, através do aplicativo, do portal www. falasalvador. ba. gov. br ou do número 156.

Quem preferir fazer a denúncia pessoalmente, pode comparecer à Central Municipal de Atendimento ao Consumidor, que funciona de segunda a sexta-feira, em dias úteis, das 8h às 17h, na Rua Chile, 3, Centro. Para mais orientações, o cidadão pode ligar para o número (71) 3202-6270 ou acessar as redes sociais do órgão.

