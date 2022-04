‘Operação Semana Santa’: PRF inicia fiscalização em todo o estado a partir do dia 14

Foto: Divulgação / PRF BA



A Polícia Rodoviária Federal (PRF/BA) realiza, a partir da quinta-feira (14), a ‘Operação Semana Santa 2022’. Com quatro dias de atividades – encerrando no domingo (16), os policiais rodoviários reforçarão trechos estratégicos das rodovias baianas, priorizando ações voltadas à segurança.

A fiscalização e o policiamento serão intensificados por meio de rondas ostensivas e do posicionamento estratégico das viaturas e policiais ao longo dos trechos mais movimentados e considerados pontos críticos pelo alto índice de acidentes.

Um dos principais focos será o combate à mistura do álcool com a direção. Para combater essa conduta, as equipes da PRF estarão equipadas com bafômetros. Além disso, ações infrações relacionadas as condutas dos motoristas serão analisadas, como ultrapassagens proibidas, não uso do cinto de segurança e demais dispositivos de retenção obrigatórios, ao uso do celular ao volante, ao transporte de carga e trânsito irregular de motocicletas e ciclomotores.

Orientações de Segurança

Além da atenção às regras de trânsito, os cuidados com o automóvel também são fundamentais e alguns itens são indispensáveis para uma viagem segura. É importante que se faça a conferência dos itens de segurança do veículo, calibrando os pneus e observando os sulcos dos pneus, checando o bom funcionamento dos limpadores de para-brisas e testando o funcionamento da iluminação como faróis, lanternas traseiras, setas, luzes de freio e ré.

Utilize sempre o cinto de segurança, inclusive para os passageiros do banco de trás. Observe as regras para o uso da cadeirinha para as crianças. Uma atitude segura muito importante que o motociclista não deve esquecer é usar o capacete sempre que conduzir. O passageiro também não deve ignorar o uso do equipamento. Sempre com a viseira baixa, quem usa a moto na rodovia evita que insetos, fumaça e poeira afetem sua visão.

Fluxo de veículos

A PRF está preparada para um aumento na quantidade de veículos se deslocando de forma uniforme em todo o estado. A expectativa é que o pico de movimento na saída para o feriado prolongado deve se concentrar entre o fim da tarde e início da noite de quarta-feira (13) e durante todo o dia de quinta-feira (14). O retorno deve ter um fluxo maior de veículos durante a tarde e a noite de domingo (17).

Restrições de tráfego nas rodovias e estradas federais da Bahia

Considerando o aumento significativo do fluxo de veículos de passageiros, a PRF aplica restrições em trechos rodoviários de pista simples. Nestes dias e horários estarão proibidos o trânsito de Combinações de Veículos de Cargas (CVC), portando Autorização Especial de Trânsito (AET), de Combinações de Transporte de Veículos (CTV) e Combinações de Transporte de Veículos e Cargas Paletizadas (CTVP), portando ou não a AET, bem como o trânsito dos demais veículos portadores de AET. No período da Semana Santa, os dias e horários de restrição serão: