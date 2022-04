‘Ópraí Wanda Chase’: carnaval do Olodum fará homenagem aos percussionistas em 2023

Foto: Divulgação/Olodum

O presidente do Olodum, João Jorge Rodrigues, revelou que já pensa no carnaval de 2023. E os homenageados serão os percussionistas. O momento é importante para o bloco afro, já que daqui a 7 anos, ele completa meia década de existência e entra para a eternidade (no sentido religioso), a exemplo de Nelson Mandela, Bob Marley e outros ícones mundiais.

Quer saber o tema? Então, anota aí: “Tambores, a batida do coração, caminhos da eternidade”. “Os percussionistas são a alma e o coração do Olodum”, traduz João Jorge em poesia. E esta jornalista e colunista aqui concorda plenamente. Homenagem mais do que justa aos grandes percussionistas de agora e aos que se eternizaram, como os mestres Neguinho do Samba, Prego e Valdir Lascada.

Isso me faz lembrar logo da música “Olodum, a Banda do Pelô”, do compositor Jaguaracy Esseerre. Um mantra que diz assim: “A banda do pelô / Arrasou no carnaval / Com seu reggae maneiro / O swing foi legal / Não teve rock doido/ Só levada de quintal/ Aiê iê/ Oiô, diz aí/ Arerê, qui oiôo/ Aiê iê/ Oiô/ Arerê, qui oiôo” / Os tambores rufavam/ E os negros clamavam/ Olodum sou eu”

Parabéns ao afro do Pelourinho!

Vai ter feat! Dog Murras X Carlinhos Brown

Cantor, compositor e músico angolano Dog Murras gravou no Candeal com o cacique

Parceiro de diversos artistas da nossa Axé Music, o cantor, compositor e músico angolano Dog Murras – sempre que tem oportunidade – cria conexões musicais com a Bahia e o Brasil; e faz muito bem. O artista, que já se apresentou ao lado de Daniela Mercury, Márcio Vitor, Margareth, entre outros, agora convida novamente o cacique Carlinhos Brown a gravar. A participação será no próximo disco de Murras: “Chuva de Pedras”. Agora é só esperar.

Dog Murras e Carlinhos Brown gravaram juntos (Foto: Reprodução/Instagram // TV Globo/João Miguel Júnior) O sonho sertanejo de Narcizinho

Artista é um dos autores da canção “Várias Queixas” O sonho de Narcisinho, ex-cantor romântico do Olodum, é ter uma canção gravada pelo sertanejo Luan Santana. O artista é um dos autores da canção “Várias Queixas” (Afro Jhow/ Germano Meneghel/ Narcizinho Santos). Ano passado, ele deixou o Olodum por questões religiosas e se converteu ao protestantismo, deixando os fãs desolados. O cantor até saiu da igreja e tentou voltar para o grupo, porém a vida tomou outros rumos. Apesar disso, no dia 1º de maio – Dia do Trabalhador – ele participa de um show no Largo Pedro Arcanjo, no Pelourinho, para matar a saudade dos olodunicos. Olha, né por nada, mas vai ser bom, viu! O Batalá potiguar de Giba

Mestre vai inaugurar mais uma unidade do grupo no Brasil



Criada em 1997, na França, pelo músico, compositor e bailarino baiano Giba Gonçalves, a Banda Batalá vai inaugurar mais uma unidade no Brasil. Dessa vez, em Natal, no Rio Grande do Norte! Espalhado por dezenas de países, o grupo tem bandas na Argentina, Espanha, Áustria, Estados Unidos, entre outros. Em Brasília, é formado exclusivamente por mulheres. O mestre Giba nasceu no Curuzu, mas mora há mais de 30 anos em Paris. A saudade da Bahia, das festas populares e da cultura de rua fizeram com que ele criasse o Batalá, que já formou centenas de percussionistas pelo Brasil e pelo mundo.