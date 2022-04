‘Ópraí Wanda Chase’ estreia com entrevista do ator e diretor Lázaro Ramos

Foto: Acervo Wanda Chase

Jornalismo é a minha paixão. Gosto de notícias, quanto mais quente e inédita, melhor. Por uma notícia, vou longe: investigo, pergunto e chego junto. Em minha coluna Ópraí Wanda Chase!, vou viajar sem sair da nossa Roma Negra Salvador e contar pra vocês o que acontece na nossa Bahia e sobre nossos ilustres baianos que vivem aqui e pelo mundo. Em minhas reportagens, entrevistas e perfis, vamos falar de arte e cultura afro-brasileiras, gastronomia, moda, música, literatura e diversos assuntos, sempre em primeira mão. Combinado? É toda quinta, viu? A gente se encontra aqui!

Dito isso, é com prazer que começo minha coluna com uma entrevista sobre o primeiro longa-metragem dirigido por Lázaro Ramos, nosso Lazinho e seus múltiplos talentos – como ator, escritor, apresentador e que agora estreia como diretor de cinema com o filme ‘Medida Provisória’ e eu aqui como colunista do iBahia… Ópraí?!

O filme ‘Medida Provisória’ revela, em sua sinopse, um futuro distópico em que o governo brasileiro decreta uma medida provisória de reparação pelo passado escravocrata, provocando uma reação no Congresso Nacional, que por sua vez aprova a medida obrigando os cidadãos negros a migrarem para a África na intenção de retornar às suas origens. Sua aprovação afeta diretamente a vida do casal formado pela médica Capitú (Taís Araújo) e pelo advogado Antônio (Alfred Enoch), bem como a de seu primo, o jornalista André (Seu Jorge), que mora com eles no mesmo apartamento. Nesse imóvel, os personagens debatem questões sociais e raciais, além de compartilharem anseios que envolvem a mudança de país.

Agora vamos à entrevista!

Wanda Chase – Estou muito mexida com o filme. Ele nos faz refletir sobre como nós, negros, somos tratados nesse país.



Lázaro Ramos – Uma coisa que me impressiona até hoje nesse filme, é que é uma peça de 2011. A gente começou a escrever o filme em 2012. A base do filme foi encenada em 2015. E a gente, quando tava escrevendo a história, sempre pensava assim: vamos fazer um filme que seja um alerta sobre coisas que a gente não quer que aconteça no nosso futuro. O filme tá sendo entregue agora pro Brasil, em 2022, e, infelizmente, várias das coisas que nós imaginávamos que não aconteceriam na nossa estrada, aconteceram. Aí, é uma responsabilidade da ficção. É sinal de que a gente precisa pensar muito na vida real, os caminhos que a gente tá escolhendo, como a gente tá escolhendo se comunicar, quais são as nossas escolhas políticas, quais são as nossas escolhas dos relacionamentos do dia a dia… Tá tão polarizado, né? E o filme chega aí pra isso. Bacana que a gente pode criar uma obra de arte que traz essas reflexões, porque aí a travessia fica mais suave, se é que suave é uma palavra que pode ser usada.

WC – O filme também imprime humor…



LR – O riso no filme é estratégico. A emoção é estratégica. Tudo pra convocar as pessoas pra uma luta que é de todos.

WC – E a Dona Diva, que roubou a cena na Festa Literária Internacional de Paraty, no Rio de Janeiro, em 2017, também está no filme, né?



LR – Não só está no filme, como é o primeiro rosto a ser visto no filme. O rosto de Dona Diva é muito simbólico pra mim. Eu queria muito que esse filme abrisse janelas e memórias. Eu escolhi Dona Diva pra ser a primeira pessoa que aparece ali que é pra gente lembrar da história dela. Pra gente lembrar daquele dia, que ela, segundo ela, nunca tinha falado em público, levanta, pega o microfone e corajosamente fala por 13 minutos.