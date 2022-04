Órgãos da prefeitura têm funcionamento alterado na Semana Santa; confira esquema

Foto: Jefferson Peixoto/Secom

O funcionamento das repartições públicas da Prefeitura de Salvador estará suspenso na quinta (14) e na sexta-feira (15), em decorrência de decreto municipal e feriado nacional, respectivamente. No entanto, os serviços essenciais municipais prosseguem em sistema de plantão durante o período.

Confira o funcionamento dos órgãos municipais nesta semana:

Semop – A Secretaria Municipal de Ordem Pública (Semop), em parceria com a Guarda Civil Municipal (GCM) e com a Transalvador, irá fiscalizar até o próximo sábado (16) a Feira de São Joaquim e os mercados populares, para coibir o aumento abusivo de preços, entre outras infrações.

Sedur – A Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano (Sedur) irá intensificar a fiscalização no feriadão, em regime de plantão, com o objetivo de verificar a regularidade de estabelecimentos comerciais e eventos em Salvador.

O órgão também realiza operações de combate à poluição sonora, publicidade e construções irregulares. As denúncias devem ser feitas por meio do Fala Salvador 156. Na quinta e na sexta-feira, o atendimento presencial da pasta está suspenso.

Sempre – A Secretaria Municipal de Promoção Social, Combate à Pobreza, Esportes e Lazer (Sempre) manterá em funcionamento ininterrupto as abordagens de rua e o trabalho nas Unidades de Acolhimento Institucional (UAI). Demais atividades presenciais, incluindo os Restaurantes Populares, estão suspensas na quinta e na sexta-feira.

Defesa Civil – Como serviço essencial da Prefeitura, a Defesa Civil de Salvador (Codesal) funciona todos os dias em regime de plantão 24h. Na Semana Santa, inclusive na sexta, equipes do órgão estarão de prontidão para atender as solicitações, dentro da Operação Chuva.

Em caso de risco de queda de árvore, deslizamento de terra, alagamento de imóvel e desabamentos, entre outras ocorrências, a população deve entrar em contato com a Codesal, de forma gratuita, pelo telefone 199.

Limpurb – Os serviços da Empresa de Limpeza Urbana de Salvador (Limpurb) serão realizados normalmente no período.

Saúde – O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e as Unidades de Pronto Atendimento (UPAs e PAs) administrados pela Secretaria Municipal da Saúde (SMS) funcionam normalmente ao longo de toda a Semana Santa. O atendimento presencial nas demais unidades está suspenso na quinta e na sexta-feira.

Educação – As escolas municipais vão funcionar até quarta-feira (13) e retornam na segunda-feira (18).

Manutenção – A Secretaria de Manutenção da Cidade (Seman) e a Companhia de Desenvolvimento Urbano (Desal) realizam plantões de 24h no feriado. Somente o setor administrativo tem folga de quinta-feira (ponto facultativo) a domingo.

Transporte – Para o feriadão da Semana Santa, o transporte funcionará em horário especial. Na quinta-feira, o funcionamento será normal de dia útil. No feriado da sexta, a frota de ônibus será reduzida na cidade. Já no sábado e domingo, não haverá mudanças na operação do final de semana.

Os planos inclinados e elevadores também irão funcionar normalmente na quinta-feira, exceto o Plano Inclinado Gonçalves, que entrará em manutenção e tem previsão de retorno para a segunda-feira. O Elevador Lacerda funcionará normalmente entre sexta e domingo (17), com horário de atendimento das 7h às 19h. Na sexta, todos os demais ascensores estarão fechados e apenas o Plano Inclinado Liberdade/Calçada funcionará no sábado, das 7h às 13h.

Prefeituras-Bairro – As unidades de Prefeituras-Bairro estarão fechadas quinta e sexta-feira, retornando o atendimento na segunda-feira, às 8h.

Simm – O atendimento do Serviço de Intermediação de Mão de Obra (Simm) segue até esta quarta-feira, com retorno na segunda-feira.

Leia mais sobre Bahia em iBahia.com e siga o Portal no Google Notícias.