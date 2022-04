Os 3 principais desafios de segurança de aplicativos e como corrigi-los

A maioria dos aplicativos hoje são escritos com base em tecnologias de código aberto e web. Embora essas tecnologias simplifiquem a vida dos desenvolvedores, especialmente em ambientes ágeis e DevOps, elas também aumentam os riscos de vulnerabilidades e ataques. Os números são preocupantes: 84% dos ataques de segurança exploram vulnerabilidades em aplicativos.

O aumento dos riscos de vulnerabilidade de software é um dos fatores que impulsionam a evolução das ferramentas de segurança de aplicativos (AST). Essas ferramentas salvam os profissionais de segurança de revisões manuais de código e, ainda assim, as ferramentas de segurança de aplicativos e segurança de aplicativos não estão isentas de desafios. Nesta postagem, exploraremos os principais desafios para testes de segurança de aplicativos e como escolher a ferramenta de segurança de aplicativos certa.

Os 3 principais desafios para a segurança de aplicativos

A maioria das empresas de desenvolvimento adota uma abordagem reativa à segurança de aplicativos. No entanto, a crescente lista de vulnerabilidades exige uma abordagem proativa. Ser proativo na segurança de aplicativos significa que você pode se antecipar a possíveis crises e permite direcionar seus esforços na construção do negócio principal de sua empresa.

As empresas que avançam para uma abordagem proativa de segurança de aplicativos geralmente enfrentam três desafios:

Aplicativos legados ou de terceiros

Uma prática comum dos desenvolvedores é a reutilização de código. O problema com a reutilização de código legado é que você pode reutilizar vulnerabilidades. Por mais útil que seja a reutilização de código, os invasores não duvidarão da exploração de vulnerabilidades no código legado.

Em outros casos, as empresas que migram para um ambiente de nuvem podem ter um software de teste e segurança no local legado. Essas ferramentas não podem cobrir todos os pontos de comprometimento que os hackers podem ter acesso. Mesmo que você teste seus aplicativos regularmente, eles podem ter vulnerabilidades que escaparam das ferramentas de teste legadas.

Necessidade de responder rapidamente às mudanças na demanda

Integração e entrega contínuas (CI/CD) é o padrão usual para empresas de desenvolvimento. Esse método permite que os desenvolvedores de software aumentem o ritmo, permaneçam competitivos e atendam às demandas dos clientes rapidamente.

O ritmo acelerado do CI/CD requer testes de aplicativos que possam acomodar os diferentes níveis de risco de cada versão. Essa liberação não programada também significa mudanças repentinas na demanda, que os testes de segurança precisam resolver.

Finalmente, pode haver picos de demanda porque sua empresa está crescendo. Se isso acontecer, você precisará acelerar o teste e a limpeza do código. A ferramenta de segurança de aplicativos adequada pode ajudar automatizando os testes no ciclo de vida do desenvolvimento.

Testes de segurança tradicionais não são suficientes

Existem muitas ferramentas de teste, com diferentes pontos fortes, e nenhuma ferramenta detecta todas as vulnerabilidades e erros. É por isso que, se você estiver limitado a um tipo de ferramenta de segurança de aplicativos, corre o risco de perder vulnerabilidades críticas.

As ameaças evoluem o tempo todo e novas vulnerabilidades aparecem constantemente. Confiar apenas nas ferramentas não é suficiente se você quiser se manter atualizado sobre as ameaças e os requisitos regulatórios. Além de escolher cuidadosamente as ferramentas de teste de segurança que você usará, certifique-se de ter uma abordagem de segurança em primeiro lugar incorporada ao ciclo de desenvolvimento. Isso inclui práticas recomendadas, como codificação segura e testes de segurança nos estágios iniciais de desenvolvimento.

O teste de segurança de aplicativos é realmente à prova de falhas? Problemas e desafios

Tipos de ferramentas de teste de segurança de aplicativos

O modelo típico de segurança de aplicativos envolve várias soluções que fornecem camadas de segurança adicionais, reduzindo assim o risco de um incidente. As ferramentas de segurança de aplicativos encontram vulnerabilidades e problemas conhecidos e ajudam os agentes de segurança a fazer a triagem de possíveis ameaças. Essas ferramentas também podem ser usadas na correção por meio da correlação de padrões.

Existem quatro camadas básicas nas ferramentas de teste de segurança de aplicativos, aqui está um breve resumo da camada fundamental e superior:

Camada 1

Teste de segurança de aplicativo estático (SAST): examina o código-fonte em repouso para detectar e identificar possíveis vulnerabilidades de segurança.

examina o código-fonte em repouso para detectar e identificar possíveis vulnerabilidades de segurança. Teste de segurança de aplicativos dinâmicos (DAST): ele detecta indicadores de uma vulnerabilidade de segurança em um aplicativo enquanto ele está em execução.

ele detecta indicadores de uma vulnerabilidade de segurança em um aplicativo enquanto ele está em execução. Análise de Origem/Análise de Composição de Software (SCA): examina o software para determinar a origem dos componentes e bibliotecas nele.

examina o software para determinar a origem dos componentes e bibliotecas nele. Verificação de segurança do banco de dados: verifique se há erros e pontos fracos, como erros de configuração, senhas fracas e listas de controle de acesso.

Camada 2

Teste de segurança de aplicativos móveis (MAST): eles combinam análises estáticas, dinâmicas e forenses e as aplicam a aplicativos móveis.

eles combinam análises estáticas, dinâmicas e forenses e as aplicam a aplicativos móveis. Testes de segurança de aplicativos interativos e ferramentas híbridas: combinam análises estáticas e dinâmicas para detectar vulnerabilidades conhecidas no código que podem ser exploradas no aplicativo em seu estado de execução.

combinam análises estáticas e dinâmicas para detectar vulnerabilidades conhecidas no código que podem ser exploradas no aplicativo em seu estado de execução. Teste de segurança de aplicativos como serviço (ASTaaS): ferramentas gerenciadas de segurança de aplicativos em que o serviço combina diferentes técnicas, como análise estática, dinâmica, teste de penetração, teste de APIs e muito mais.

Camada 3

Ferramentas de correlação: essas ferramentas ajudam a reduzir falsos positivos criando um repositório central para descobertas de ferramentas ASTs. Geralmente incluído em outras ferramentas AST.

essas ferramentas ajudam a reduzir falsos positivos criando um repositório central para descobertas de ferramentas ASTs. Geralmente incluído em outras ferramentas AST. Analisadores de Cobertura de Teste: medir quanto código foi testado e analisado. Essa funcionalidade é frequentemente incluída em outras ferramentas AST

euano 4

Orquestração de testes de segurança de aplicativos (ASTO): é uma plataforma que integra ferramentas de segurança com gerenciamento e relatórios centrais e coordenados de todas as ferramentas AST em um ecossistema específico.

Como escolher a ferramenta de teste de segurança certa?

Ao selecionar entre tantos tipos de ferramentas AST, existem vários fatores em jogo. O primeiro passo é determinar qual tipo de aplicativo é adequado para o seu aplicativo. A ferramenta certa combinará funcionalidades da camada base com funcionalidades de nível superior.

O tipo de ferramenta que você escolher dependerá em primeiro lugar do tipo de aplicativo que você deseja testar. Se você estiver trabalhando com aplicativos escritos internamente, uma ferramenta de segurança de aplicativos estático pode fazer o truque verificando problemas de codificação. Se você não tiver acesso ao código-fonte, por exemplo, está terceirizando a codificação, será melhor adicionar testes de segurança dinâmicos. Se houver muitos componentes de terceiros ou de código aberto em seus aplicativos, convém adicionar análise de composição de software à combinação de ferramentas.

A longo prazo, a incorporação de ferramentas de teste de segurança de aplicativos economiza tempo e esforço, evitando retrabalho e produzindo aplicativos mais seguros.