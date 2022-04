Conforme informações oficiais, o cidadão poderá usar os canais institucionais de atendimento do Banco Central do Brasil (BCB) para relatar problemas técnicos ou inconsistências encontradas nos dados publicados, bem como para apresentar sugestões para o aperfeiçoamento deles.

Os canais institucionais de atendimento do Banco Central

As demandas recebidas serão encaminhadas pela Ouvidoria aos respectivos curadores, para elaboração de resposta e solução, se for o caso, destaca o Banco Central do Brasil (BCB).

Acompanhamento do PDA/BC

O andamento das ações previstas no PDA/BC será acompanhado pela Ouvidoria, em parceria com o Eginf, cabendo ao Ouvidor do Banco Central do Brasil (BCB) reportar, anualmente, como parte integrante do Relatório da Ouvidoria, destaca a instituição.

Portal de dados abertos

O cumprimento do PDA/BC, suas estatísticas de acesso, de uso das APIs (Application Programming Interface ou Interface de Programação de Aplicações) no portal de dados abertos do Banco Central e de evolução do quantitativo de demandas verificadas e atendidas no período, dentre outras.

A atualização da lista de bases de dados no PDA/BC

O Ouvidor, em parceria com o Eginf, coordena a revisão e atualização da lista de bases de dados no PDA/BC, garantindo o alinhamento entre as divulgações em formato aberto no portal de dados e nos demais canais de divulgação de informações do Banco Central do Brasil (BCB), informa a instituição.

Monitoramento dos Processos de Abertura de Dados

Com vistas a assegurar a disponibilidade, tempestividade, qualidade e facilidade de entendimento das bases de dados divulgadas em formato aberto no portal de dados, o Banco Central mantém, em caráter permanente e contínuo, processos de sustentação que abrangem a já mencionada curadoria de dados, além da gestão do catálogo de metadados do portal de dados abertos do Banco Central do Brasil (BCB) e seu monitoramento.

O monitoramento e a manutenção do portal de dados

Conforme divulgação oficial, o monitoramento e a manutenção do portal de dados visam a garantir a estabilidade e o desempenho dos serviços de divulgação de dados a partir da adequada configuração e evolução tecnológica do portal, considerando o devido planejamento de capacidade e o uso de ferramentas de mercado.

Acompanhamento da disponibilidade das bases de dados divulgadas no portal

Para tanto, o Deinf acompanhará, dentro dos seus processos regulares de Governança de TIC, indicadores relativos principalmente à disponibilidade das bases de dados divulgadas no portal, bem como ao desempenho no atendimento das solicitações dos usuários, mantendo informados os respectivos curadores, ressalta o Banco Central do Brasil (BCB) em sua plataforma oficial.