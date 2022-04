Os melhores aplicativos obrigatórios para Samsung Galaxy Tabs S7/S8/S8 Ultra

Os tablets são conhecidos por serem um companheiro de viagem para uma pessoa produtiva. A maioria das pessoas usa tablets para anotações, trabalhos criativos, edição de documentos e outras tarefas. Os aplicativos para tablets podem ser diferentes dos do telefone e, se você está procurando os melhores aplicativos para Samsung Tabs S7/S8/S8 Ultra, está no lugar certo.

Aplicativos para Samsung Galaxy Tabs S7/S8/S8 Ultra

Este artigo listou alguns dos melhores aplicativos obrigatórios para o Samsung Galaxy Tabs S7/S8/S8 Ultra que você pode preferir.

Notas Samsung

O primeiro aplicativo que recomendamos para você é o Samsung Notes. Se você tiver uma guia Galaxy S Series com você, com certeza, você a instalará na sua guia por padrão. O Samsung Notes é um dos melhores aplicativos de anotações que você pode instalar no seu Galaxy Tab S7, S8 ou S8 Ultra. O Samsung Notes é sincronizado automaticamente com seus dispositivos Samsung com a conta Samsung e também é sincronizado com o aplicativo OneNote por meio da conta da Microsoft para que você possa usá-lo em seu PC.

Além disso, este aplicativo possui vários recursos que o diferenciam de outros aplicativos de anotações. Alguns recursos que você pode notar neste aplicativo incluem várias canetas, marca-texto, escolher entre espessura, converter seu texto escrito em texto pré-formatado, várias cores e vários outros. Você também pode adicionar anexos como imagens, pdfs, gravações de voz, etc.

Prateleira

Outro ótimo aplicativo que você pode considerar é o Noteshelf. Você pode criar um novo bloco de anotações ou importar documentos ou fotos de outros lugares. Você receberá um caderno pautado de duas linhas que você pode trabalhar. Você pode selecionar entre a caneta e o marcador e usar a S-pen da maneira que preferir. Você também terá mais algumas opções de caneta que você pode selecionar e selecionar a espessura da caneta. Você também pode escolher o tipo de marcador que deseja e sua espessura.

Você também pode escolher entre diferentes cores e tornar suas anotações mais atraentes e fáceis de ler. Haverá uma borracha que você pode escolher para apagar nossos erros. Você também pode ir para a ferramenta laço ou digitar o teste diretamente no notebook. Você pode copiar o bloco de anotações e compartilhá-lo com quem quiser.

PENUP

Este é outro aplicativo S-pen que você instala na sua guia. Você pode desenhar neste aplicativo. Você pode escolher entre várias canetas e lápis e as cores para fazer o desenho. Além disso, você também pode colorir os desenhos pré-fabricados da galeria de desenhos. Você encontrará vários desenhos pré-fabricados na seção de colorir, que você pode colorir. Você pode escolher entre os desenhos mais recentes, desenhos populares e livros para desenho.

Além disso, há também desenhos ao vivo e desafios nos quais você pode participar. Você também pode escolher desenhos para colorir na galeria. Você também pode ir para o desenho da foto, se quiser. A tela inicial do aplicativo exibe desenhos de outros usuários do aplicativo.

Canva

O Canva é uma ferramenta de design gráfico que você pode usar. Com este aplicativo, você pode criar um infográfico, colagem de fotos, papel de parede, gráfico, capas de livros, capas de revistas, mapa mental, etc. Você pode escolher os modelos e editá-los. Você também pode escolher seu tamanho personalizado para o design gráfico ou editar a foto disponível em seu tablet.

Ao editar o design, você pode escolher elementos para seu design. Você pode selecionar imagens da galeria, inserir texto, escolher entre vários estilos de texto, escolher o plano de fundo, adicionar gráficos e muito mais. Você também tem a opção de compartilhar seu trabalho com outras pessoas. A versão gratuita deste aplicativo é limitada em recursos, mas a versão paga oferece mais recursos.

Acender

Kindle é o aplicativo de leitura de livros da Amazon. Você pode baixar este aplicativo no seu Samsung Tab S7/S8/S8 Ultra e ler os livros da sua Biblioteca Kindle. Você pode comprar a edição Kindle dos livros da Amazon e eles serão salvos em sua biblioteca Kindle. Você pode baixar e ler os livros da Biblioteca Kindle. A tela inicial do aplicativo exibe livros de vendedores e livros para leitura principal.

A experiência no livro do aplicativo é muito boa. Ao virar as páginas do e-book, o som e a animação fazem parecer que você está virando a página de um livro real. Além disso, você pode selecionar a palavra e procurar seu significado no dicionário. Também haverá outras opções para alterar o tamanho do texto, aumentar ou diminuir o brilho, adicionar margens, espaçamento entre linhas, cor de fundo e muito mais.

Pacote de editores do Google Docs

Se você é um funcionário do escritório que trabalha entre documentos ou um aluno, também pode instalar o Google Docs Editors Suite. Ele inclui aplicativos, incluindo Google Docs, Google Sheets, Google Slides, Google Forms, Google Sites, Google Keep e Google Drawings. Esses aplicativos são gratuitos e você pode usá-los para editar seus documentos, criar planilhas, editar ou visualizar a apresentação, fazer anotações e muito mais.

Com o Google Docs Editors Suite, você pode trabalhar em trânsito em seu tablet e sincronizar seu trabalho em seus dispositivos, incluindo seu celular e seu PC. Você também pode pedir que outras pessoas colaborem em seu trabalho, dando a elas autoridade para visualizar e editar seus documentos enquanto você trabalha neles.

Microsoft para fazer

Outro ótimo aplicativo que você pode instalar no seu Galaxy Tab é o Microsoft To Do. Se você é uma pessoa produtiva que gosta de manter uma lista de tarefas, este aplicativo é para você. Você pode criar uma lista de tarefas com este aplicativo, incluindo suas metas diárias ou semanais a serem cumpridas. Não apenas isso, mas você também obtém várias outras opções de lista neste aplicativo.

O aplicativo é sincronizado com seu calendário para visualizar as tarefas e obter o relatório mensal do que você fez. Você também pode definir o lembrete e o aplicativo irá lembrá-lo de sua tarefa naquele dia ou horário específico. Você pode sincronizar a lista com sua conta da Microsoft e ela será compartilhada em todos os aplicativos, seja seu PC, telefone ou outros dispositivos que você usa.

Palavras finais

Estes foram alguns melhores aplicativos obrigatórios para Samsung Tabs S7/S8/S8 Ultra 2022 que você pode instalar. Se você é uma pessoa produtiva e procura aplicativos para ajudar no seu fluxo de trabalho, esses são os aplicativos que você deve usar. Há mais aplicativos que não listamos neste artigo. Esperamos que você ache este artigo útil e, se achar, informe-nos na seção de comentários. Você também pode recomendar mais aplicativos na seção de comentários que você acha que podem ser úteis.

