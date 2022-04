Os principais acontecimentos do século X: descubra quais são eles

Os principais acontecimentos do século X: um resumo completo para as suas provas

O século X representa um período de grande importante da história da humanidade, uma vez que ele foi palco de importantes acontecimentos da Alta Idade Média.

Dessa forma, não é de se surpreender que os principais acontecimentos desse século apareçam com frequência nas principais provas do país, como os vestibulares e o a prova do ENEM.

Além disso, uma das melhores estratégias para resolver uma questão de história é criar uma linha cronológica mental. Usando essa estratégia você poderá relacionar os diversos eventos do período entre si, entendendo a forma com que eles contribuíram para provocar o evento que está sendo cobrado na sua questão.

Assim, é muito importante que você tenha em mente os principais acontecimentos históricos do século X para garantir um alto desempenho em qualquer prova que você queira realizar. Vamos conferir quais são eles!

Os principais acontecimentos do século X: a lista

902: descoberta da Groelândia

909: criação da Abadía de Cluny, uma das mais importantes de todo o período medieval

913: as tropas do rei Ordonho II da Galiza conquistam a cidade de Évora, que estava sob o domínio dos muçulmanos

927: o reino da Inglaterra é criado

929: criação do Califado de Córdova

930: fundação do parlamento da Islândia, o primeiro parlamento de toda a história da humanidade

936: a península da Coreia é unificada

938: redação do primeiro documento em que o nome “Portugal” é mencionado

946: o Condado de Castela consegue a sua independência em relação ao reino de Leão

955: os muçulmanos conquistam a cidade de Coimbra, em Portugal

962: coroação de Oto I, imperador do Sacro Império Romano-Germânico (SIRG)

980: nascimento de de Otão III, futuro imperador do SIRG

982: os vikings conquistam parte da Groelândia

987: Hugo Capeto é coroado rei dos francos, dando início à dinastia capetíngia na França

992: A cidade italiana de Veneza estabelece o seu primeiro contato comercial de forma amistosa com o Império Bizantino