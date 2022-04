Conforme avaliação do Banco Central do Brasil (BCB), são muitos os principais fatores para as condições financeiras mais restritivas. Confira pontos relevantes!

Os principais fatores para as condições financeiras mais restritivas

Os principais fatores para as condições financeiras mais restritivas foram a forte elevação do preço do petróleo, a queda nas bolsas de valores no mundo, a elevação do Chicago Board Options Exchange Volatility Index (VIX), o crescimento das taxas de juros futuras no Brasil, nos EUA e em outros países avançados e a valorização do dólar a nível internacional.

A elevação dos preços de commodities agrícolas e metálicas

No sentido contrário, atuaram a apreciação do real, a elevação dos preços de commodities agrícolas e metálicas e a valorização da bolsa doméstica. Ressalta-se que o ICF reflete uma série de elementos, não devendo ser interpretado como indicador de estímulo ou aperto monetário, destaca o Banco Central do Brasil (BCB).

A relação do indicador com a inflação é ambígua

Além disso, o Banco Central do Brasil (BCB) informa que a relação do indicador com a inflação é ambígua, pois alguns dos seus componentes têm geralmente relação positiva com inflação e negativa com atividade, como os relacionados a prêmio de risco e taxa de câmbio.

Condições financeiras mais restritivas apontam para menor atividade econômica futura

Portanto, condições financeiras mais restritivas apontam para menor atividade econômica futura, mas podem implicar tanto maior como menor inflação, dependendo dos fatores que condicionam seu movimento, informa o Banco Central do Brasil (BCB).

As expectativas de inflação coletadas na pesquisa Focus

As expectativas de inflação coletadas na pesquisa Focus elevaram-se de forma significativa. Na comparação com o Relatório anterior, a mediana das expectativas aumentou de 5,02% para 6,45% para 2022, de 3,50% para 3,70% para 2023 e de 3,10% para 3,15% para 2024.

Projeções de inflação

As projeções apresentadas representam a visão do Copom e são resultado da combinação dos seguintes elementos:

Projeções de especialistas para preços livres para horizontes mais curtos

Projeções de especialistas para preços livres para horizontes mais curtos e para preços administrados até determinado horizonte; utilização de modelos macroeconômicos, de modelos satélites e de modelos específicos para os itens de preços administrados.

Emprego de determinadas trajetórias para os condicionantes

Além disso, emprego de determinadas trajetórias para os condicionantes; e avaliação sobre o estado e perspectivas da economia, informa o Banco Central do Brasil (BCB) em recente divulgação oficial. O site oficial do Banco Central do Brasil (BCB) é uma fonte relevante de informações sobre a economia de forma ampla, sendo um importante canal para o cidadão.