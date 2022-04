Conforme informações oficiais do Banco Central do Brasil (BCB), a instituição objetiva melhorar seus canais de comunicação para que transmita seus valores ao público.

Os princípios e as ações do Banco Central para ampliar sua comunicação

De acordo com o Banco Central do Brasil (BCB), para atingir esses objetivos, as ações são orientadas pelos seguintes princípios:

valor estratégico da informação; abertura de dados e transparência, sempre que possível sob a forma ativa; alinhamento com o arcabouço normativo e legal; segurança e privacidade; padronização e racionalização de informações e processos; eficiência; e priorização do uso de meios digitais e inovação.

As fases do ciclo de vida da informação no meio digital

A PGI abrange todas as fases do ciclo de vida da informação no meio digital: captação, geração, armazenamento, integração, utilização, compartilhamento, divulgação, retenção e descarte.

As informações são ativos estratégicos

De acordo com o Banco Central do Brasil (BCB), considera-se que as informações são ativos estratégicos da Instituição e que, portanto, cada base de dados deve ter uma unidade curadora, registrada em um inventário cujo resultado constitui o Catálogo de Informações do Banco Central do Brasil (BCB), o qual se encontra disponibilizado no site oficial da instituição.

Agentes de curadoria

As unidades curadoras designam os servidores responsáveis pelas bases de dados, chamados de agentes de curadoria. Assim sendo, a PGI determina um conjunto formal de responsabilidades para a unidade curadora de uma base de dados, a serem desempenhadas pelos respectivos agentes de curadoria, com destaque para:

definir e manter as regras de retenção e descarte das informações, os valores de referência para os dados, os requisitos, as regras de negócio e métricas para a gestão da qualidade de dados e as regras de acesso às informações, conforme os respectivos critérios de segurança e classificação; monitorar e controlar a qualidade dos dados; identificar e promover a resolução de eventuais problemas nas informações; prover auxílio em relação ao acesso e à análise das informações; assegurar o devido atendimento às consultas dos interessados, observadas as restrições cabíveis; comunicar mudanças e problemas aos usuários das informações; e manter atualizada a documentação no Catálogo de Informações, destaca o Banco Central do Brasil (BCB) em divulgação oficial.

CGI, Eginf e Auditoria

Além dos curadores, são componentes da PGI: o Comitê de Governança da Informação (CGI); o Escritório de Governança da Informação (Eginf); e a Auditoria de Observância. O site oficial do Banco Central do Brasil (BCB) é uma importante fonte oficial de informações sobre a economia para o cidadão.