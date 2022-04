OSBA apresenta Concerto de Páscoa nesta quarta-feira (13)

Foto: Agnes Cajaiba/Divulgação

A Orquestra Sinfônica da Bahia (OSBA) retorna, nesta quarta-feira (13), às 20h, com a Série Jorge Amado, apresentando o Concerto de Páscoa. Sob regência do maestro Carlos Prazeres, o concerto, que acontece na Sala Principal do Teatro Castro Alves (TCA), está com ingressos à venda a partir de R$ 5 (meia). Entradas podem ser garantidas através da bilheteria do TCA e do Sympla.

O programa conta com a “Sinfonia Nº 4 em Mi bemol maior – Romântica” do compositor austríaco Anton Bruckner (1824-1896).

“Penso que Bruckner, uma pessoa católica e muito temente a Deus, tem tudo a ver com Salvador: uma cidade que, por mais que seja de vanguarda, também traz, mesmo na sua vanguarda, uma questão muito forte com a religião. Então é a antítese entre esses dois mundos que eu quero enfocar com a sinfonia de Bruckner: a mistura desse lado religioso, ecumênico, com o lado vanguardista, ambos presentes aqui na capital baiana”, explicou Carlos Prazeres sobre a escolha do programa.

SÉRIE JORGE AMADO – CONCERTO DE PÁSCOA

Quando: 13/04 (quarta-feira), às 20h

Local: Sala Principal do Teatro Castro Alves (TCA)

Programa: A. Bruckner -“Sinfonia Nº 4 em Mi bemol maior – Romântica”

Regência: Carlos Prazeres

Valores dos Ingressos:

Da fileira A à fileira P: R$40,00 (inteira) e R$ 20 (meia)

Da fileira Q à vileira V: R$30,00 (inteira) e R$ 15 (meia)

Da fileira W à fileira Z5: R$ 20,00 (inteira) e R$ 10 (meia)

Da fileira Z6 à fileira Z11: R$10,00 (inteira) e R$ 5 (meia)

Locais de Venda: Bilheteria do Teatro Castro Alves e Sympla

Classificação Etária: Livre

