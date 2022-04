Ossada humana é encontrada em saco plástico na cidade de Feira de Santana

Foto: Divulgação/SSP

Uma osssada humana foi encontrada dentro de um saco plástico, na noite do sábado (23), na Rua Estrada Velha do Limoeiro, localizada em Feira de Santana, cidade a cerca de 100 quilômetros de Salvador. De acordo com a Polícia Militar (PM) e infomações divulgadas no site g1 Bahia, uma equipe da 65ª Companhia Independente da Polícia Militar (CIPM) foi acionada logo depois de receber informações sobre a localização da ossada.