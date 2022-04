Oswaldo Montenegro apresenta turnê ‘Lembrei de Nós’ em Salvador

Foto: divulgação

O músico Oswaldo Montenegro chega à Salvador com sua nova turnê “Lembrei de Nós” no dia 4 de junho, às 21h, no Teatro Castro Alves. Os ingressos custam entre R$ 80 e R$ 200 e as compras já podem ser feitas através do link.

De acordo com a produção, no repertório estão canções clássicas como “Lua e Flor”, “Bandolins”, “A Lista”, “Estrelas” e “Estrada Nova”. Ao lado do seu tradicional time de virtuoses, Montenegro sobe ao Palco com Madalena Salles na flauta e teclado, Sergio Chiavazzoli nos violões, guitarras e bandolim e Alexandre Meu Rei no baixo e nas guitarras.

O projeto conta histórias e responde a perguntas como em “A Lista”, levantando os seguintes questionamentos: Quem você mais via há dez anos? Quantos você ainda vê todo dia? Quantos você já não encontra mais?

