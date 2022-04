Pabllo Vittar revela ‘xaveco’ de Arthur Picoli e ex-BBB rebate: ‘Uma coisa bem distante’

Uma entrevista da cantora Pabllo Vittar ao programa “MTVixe”, viralizou mais de um mês após sua exibição original e gerou polêmicas na web. No bate-papo, a artista revelou que o ex-BBB Arthur Picoli a “xavecou” nas redes sociais.

“O Arthur só está de miguézinho (sic) no meu inbox do Instagram. Não vou mentir, falo mesmo. Então, Arthur, já vou falar aqui: Se você quiser me pegar, venha com tudo, porque não estou nem aí. Quero mesmo”, brincou.

Após a repercussão da fala, Arthur apareceu nas rede sociais para rebater as informações ditas pela cantora, e afirmou que esse era apenas o jeito dele de tratar as pessoas.

“Imagina se eu namorasse com todo mundo que sai em site de fofoca? Se eu namorasse todo mundo que eu beijo? Não é a primeira vez que sai esse tipo de comentário, não tenho culpa de tratar todo mundo bem. Esse é meu jeito de brincar. Assim como sei que quando as meninas são gentis isso não quer dizer que elas estão dando mole e querem me pegar”, iniciou.

“Eu sou assim com todo mundo, com meus amigos sempre faço esse tipo de brincadeira. Não estou me justificando, até porque a Pabllo Vittar é gostosa para cara***, mas isso não quer dizer que eu pegaria. […] Fica uma coisa bem distante, um abismo, eu elogiar e pegar a pessoa, querer algo com a pessoa. Então parem de show. Parem de bobeira, gente. Parem de dar ouvido para hater”, finalizou.

Veja o vídeo:

Pelo que parece o Arthur Picoli não gostou muito do comentário da Pabllo Vittar, o ex-BBB 21 fez questão de postar um video falando que existe diferença entre elogiar e querer pegar a pessoa. ???? pic.twitter.com/lYjeNwGaxQ — POPTime (@siteptbr) April 11, 2022

