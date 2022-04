Padre Tenório descobre grande segredo de Olívia em ‘Além da Ilusão’; saiba qual

Nos próximos capítulos de “Além da Ilusão”, Padre Tenório (Jayme Matarazzo) finalmente descobrirá o grande segredo de Olívia (Débora Ozório). As informações são do “Observatório da TV”.

Tudo começará durante a confissão da moça para o padre da comunidade, onde ele iniciará perguntando qual o pecado cometido por ela. Depois de fazer a pergunta, o sacerdote ficará chocado com a reposta da moça.

“(…) Me apaixonar por você. Sei que o que eu disser aqui está protegido pelo segredo de confissão, que o senhor não pode contar pra ninguém. Então eu também confesso que menti. Nunca namorei o Rafael, pedi a ele que fingisse ser meu namorado para calar a boca do povo da vila, que estava me apontando o dedo pela rua”, iniciou Olívia.