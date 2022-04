Pagodão Elétriko reúne Psirico, La Fúria e várias atrações no WET; confira grade

Foto: Divulgação

O Pagodão Elétriko apresenta, no dia 12 de junho (domingo), no Wet Salvador, grandes nomes do pagode baiano. Na grade já estão confirmados os shows das bandas Psirico, Pagodart, La Fúria, O Kanalha, Robyssão, 7Kssio e O Polêmico. Em breve mais atrações serão divulgadas.

O público poderá escolher entre os setores Pista Pra Quebrar, Lounge Swing e Backstage, com vista privilegiada para os shows. Os ingressos podem ser adquiridos em espécie, Pix, Débito ou Crédito em até 10x sem juros e estão à venda no Balcão de Ingressos (Shopping da Bahia), Pida (Piedade, Liberdade, Salvador Shopping) e online através do site.

Pagodão Elétrico

Atrações: O Kanalha, Robyssão, 7Kssio, Psirico, O Polêmico, Pagodart, La Fúria e muito mais

Local: Wet Salvador

Horário: 12h

Data: 12/06/2022 – Domingo

Setores: Pista Pra Quebrar, Lounge Swing e Backstage da Rainha

Classificação: 14 Anos

Valores:

1º Lote Pista Pra Quebrar:. Meia R$50,00

1º Lote Casadinha Pista pra Quebrar R$45,00 x2 = R$90,00

1º Lote Lounge Swing : Meia R$100,00

1º Lote Casadinha Lounge Swing R$90,00 x 2 = R$180,00

1 º Lote Backstage da Rainha: Meia R$190,00

Forma de pagamento: Espécie, Pix, Débito e Crédito.

Parcelamos em até 10X.

Vendas:

Ponto de venda físico: BALCÃO DE INGRESSOS (Shopping da Bahia)

Pida (Piedade, Liberdade, Salvador Shopping)

Online: No site

Leia mais sobre Música no iBahia.com e siga o portal no Google notícias